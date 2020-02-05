市场监管总局：严厉打击哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等违法行为

2月4日，市场监管总局党组召开扩大会议暨应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议研究部署市场监管部门贯彻落实的具体工作举措。总局党组书记、局长肖亚庆主持会议并讲话。
会议强调，各级市场监管部门要按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，加大工作力度，严厉打击哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等扰乱社会秩序的违法行为，做好口罩等防疫用品的质量安全监管，守住安全底线。继续加大防疫用品和居民生活必需品价格监管执法力度，确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等生活必需品价格总体稳定。
会议强调，要开展好野生动物市场监管执法专项行动，坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和交易。注重发挥12315热线及平台的作用，及时处理涉及野生动物交易活动的投诉举报。加强与农业农村、公安、海关、林业部门的协作配合，开展联合执法，形成监管执法合力，努力消除源头风险，为坚决打赢疫情防控阻击战作出贡献。（邢郑）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】