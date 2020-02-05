市场监管总局：严厉打击哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等违法行为

2月4日，市场监管总局党组召开扩大会议暨应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议研究部署市场监管部门贯彻落实的具体工作举措。总局党组书记、局长肖亚庆主持会议并讲话。

会议强调，各级市场监管部门要按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，加大工作力度，严厉打击哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等扰乱社会秩序的违法行为，做好口罩等防疫用品的质量安全监管，守住安全底线。继续加大防疫用品和居民生活必需品价格监管执法力度，确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等生活必需品价格总体稳定。

会议强调，要开展好野生动物市场监管执法专项行动，坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和交易。注重发挥12315热线及平台的作用，及时处理涉及野生动物交易活动的投诉举报。加强与农业农村、公安、海关、林业部门的协作配合，开展联合执法，形成监管执法合力，努力消除源头风险，为坚决打赢疫情防控阻击战作出贡献。（邢郑）

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