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市场监管总局： 做好防控物资生产领域价格监管

2020年02月05日08:42  来源：经济参考报
 
原标题：市场监管总局： 做好防控物资生产领域价格监管

　　市场监管总局4日召开电视电话会议，部署做好防控物资生产领域价格监管工作，加强防控物资质量监管、特种设备监管、法律法规适用等相关工作。

　　会议指出，当前，防控物资领域价格秩序总体平稳，相关产能在迅速复产、扩产，供应紧张的状态将逐步改善。但防控物资供需仍处于紧平衡状态，其价格波动有从消费端向上游设备生产、原辅材料供应环节传导的苗头。必须坚持全链条监管的思维，把握价格传导机制，防止出现因机器设备、原辅材料市场价格异动导致防控物资市场价格总体失序，坚决维护防控物资生产、批发、销售全环节价格总体平稳。

　　会议要求，要高度重视，警惕一些不法之徒借需求激增之机，囤积炒作、哄抬价格，在保持对防控物资销售环节价格乱象高压态势的同时，迅速摸清机器设备、原辅材料市场情况，迅速加大对该领域价格违法行为监管力度，坚决维护好防控物资生产领域全链条价格秩序，守住不发生价格异常波动的底线。(记者 班娟娟)

(责编：庄红韬、杨曦)
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