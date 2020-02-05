原标题：央行连续两日补充流动性 投放1.7万亿

央行2月4日公告称，为充足供应流动性，维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕，以利率招标方式开展了5000亿元逆回购操作，其中7天期逆回购3800亿元，14天期逆回购操作1200亿元，中标利率与前期持平。因4日有1000亿元逆回购到期，当日实现净投放4000亿元。

3日，央行以利率招标方式开展了12000亿元逆回购操作，并下调7天期和14天期逆回购利率10个基点，当日有10500亿元逆回购到期，净投放1500亿元。自此，央行两日投放流动性累计达1.7万亿元。

兴业研究认为，从量的角度看，央行超额续作逆回购弥补了疫情带来的现金漏损的增加；从价的角度看，逆回购利率下调对于短端利率的影响可能小于2019年11月。考虑到2月税收、地方债发行等流动性回笼规模较少，资金面有望维持在合理充裕的水平。(记者 钟源)

(责编：庄红韬、杨曦)