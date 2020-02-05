原标题：发改委：寿光蔬菜已累计捐赠 武汉1120吨

《经济参考报》记者2月4日从国家发展改革委获悉，山东省发展改革委及时协调寿光等蔬菜主产地与武汉市加强衔接，努力增加蔬菜供应。截至2月3日，寿光市（含潍柴集团从寿光购买，由寿光组织调运供货）已累计向武汉市捐赠4批蔬菜，共1120吨。

据悉，随着节后蔬菜供应量的增加和交通物流能力的恢复，寿光可调运武汉蔬菜的日供应能力，已由600吨提升至2000吨以上。下一步，山东省发展改革委将继续协调潍坊市、寿光市，加强与武汉市的沟通对接，坚持日调度、日报告，每天把品种、价格、供应数量发给武汉，根据需求随时组织货源、第一时间供应。(记者 孙韶华)

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