发改委：寿光蔬菜已累计捐赠 武汉1120吨

《经济参考报》记者2月4日从国家发展改革委获悉，山东省发展改革委及时协调寿光等蔬菜主产地与武汉市加强衔接，努力增加蔬菜供应。截至2月3日，寿光市（含潍柴集团从寿光购买，由寿光组织调运供货）已累计向武汉市捐赠4批蔬菜，共1120吨。
据悉，随着节后蔬菜供应量的增加和交通物流能力的恢复，寿光可调运武汉蔬菜的日供应能力，已由600吨提升至2000吨以上。下一步，山东省发展改革委将继续协调潍坊市、寿光市，加强与武汉市的沟通对接，坚持日调度、日报告，每天把品种、价格、供应数量发给武汉，根据需求随时组织货源、第一时间供应。(记者 孙韶华)
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】