原标题：国企齐发力 同心战“疫”

2月3日，在沪宁城际铁路的一处特大桥下，高铁维修工爬上桥墩检查桥梁支座。 当日是春节假期后的首个工作日，中国铁路上海局集团有限公司的高铁维修工作人员加强巡线检修工作，确保铁路安全畅通。 记者 丁汀 摄

2月4日9时26分，火神山医院开始收治第一批50位患者。从1月23日宣布筹建，到2月2日完工交付，短短十天时间，一所可容纳1000个床位的医院拔地而起。

“奇迹”的背后是国企实力的凝集，是国企人拼搏的结果。供应不断、质量不降、价格不涨……面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，国务院国资委第一时间部署、调研，全国各地国资国企齐发力，打响疫情防控阻击战。

逆行者们：“战”在最前线

1月28日7时30分，苏州首批支援湖北医疗队出发，1993年出生的中核集团核工业总医院重症医学科护士周晓晨便是其中一员。

一个多月前刚刚领了结婚证的他，原定今年2月15日举办婚礼。

疫情出现后，周晓晨第一时间主动签署了“请战书”，在和妻子商量后，决定把婚礼延期举行。“妻子特别理解，觉得特殊时期男子汉就应该冲在前线，她让我平平安安回来再举办婚礼。”

从2月2日开始，包括周晓晨在内的核工业总医院六位医护人员都已经投入到了武汉市江夏区第一人民医院的紧张救治中。

有人逆行驰援，有人坚守阵地。在武汉，华润医疗旗下武钢总医院和武钢二医院均处于“抗疫一线”，在岗人员约1300名。两院共收治超过百位疑似患者留院治疗，在继续收治新的发热病人的同时，此前还曾委派两批医护人员共68人支援武汉其他医院。

据统计，截至2月1日下午，至少13家央企所属医院约6000名医护人员参与湖北抗疫，9家央企先后组织80余名医护人员从外地驰援湖北。

除了直面病魔的白衣战士，建筑、电力、通信等众多行业的千千万万国企建设者，同样在前线奋战。在湖北、河南、北京、福建、广西……一座座医院拔地而起，上演着一场与疫情竞速的接力赛。

1月29日，国务院国资委党委书记、主任郝鹏在中国建筑总部视频连线火神山医院建设工地现场时指出，要调动一切力量、克服一切困难，全力以赴，按时保质建设好，同时严格落实防控措施，保障参建干部职工自身健康安全，圆满完成疫情防控工作任务。

来自中国宝武的钢材、氧气，中国建材供应的石膏板、龙骨，中国石油、中国石化负责油品保障，中粮集团捐赠的粮油、中国铁建高速公路优先放行火神山医院物资……人财物等资源纷纷向这里汇集。

7万平方米的施工现场，中国建筑第三工程局等企业两班轮换，昼夜施工。

中国铁塔、中国移动、中国电信、中国联通等前方单位和中国电子、中国信科、诺基亚贝尔等后方企业协同作战，“火神山”医院直接驶入5G高速，破亿人次网友实现对建设过程的“云监工”。

1月31日23时49分，经国家电网200余名施工人员五天五夜的奋战，火神山医院全部通电。

这一切的背后不仅是速度。正如承担主体施工的中国建筑在其官方微博所说：“哪有什么‘基建狂魔’，有的只是‘疫情就是命令，防控就是责任’的决心，‘科学防治、精准施策’的信心以及无数‘逆行者’不舍昼夜的爱心。”

争分夺秒 全力保供应

打赢疫情防控阻击战，物资保障是重要一环。国务院国资委多次召开会议，就做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作做出一系列具体部署，郝鹏更是在三天内调研了13家央企，全力以赴保供稳市。

国药集团所属中国生物成功研制出新型冠状病毒核酸分子检测试剂盒，目前正联合相关部门加紧开展静脉注射人免疫球蛋白对新型冠状病毒的中和作用测试，并加快研发疫苗和抗体产品。

湖北省长投集团下属控股企业、主板上市公司广济药业，春节期间百余名工人坚守生产一线，加班加点生产抗生素注射液、消炎药、维生素等药品，共生产抗生素约700万片、各类维生素约2亿片，确保疫情期间正常供应。

医用防护口罩的生产，涉及无纺布等多种原材料，其中不少来自石油制品。中国石化统筹各相关炼化企业采取临时改变排产计划等措施，提高装置负荷，开足马力生产医卫用聚烯烃等原材料。预计2月份将生产9.5万吨医卫用品原料，比1月份增产3万吨。

其他能源、通信、运输、储备、贸易等行业的国企也纷纷行动起来，周密组织生产，确保稳定供应，做好生产组织和物流调度，为疫情防控提供了有力支撑。

中国海油在捐赠5000万元人民币及18000升车用柴油和383000升消毒液的同时，全力以赴保障油气产品、医疗消毒用品生产的稳定供应。其中，1月20日至31日，已向湖北地区供应成品油近3800吨，可供4000多辆轿车正常行驶一年。

目前，中粮集团已要求集团下属湖北周边工厂和中转仓保持米面油糖肉奶等粮油副食产品的充足库存，建立值班制度、每日通报，随时保障当地粮油市场的紧急供应。目前，企业每天发往武汉市的大米超过200吨、面粉面条约50吨、食用油约300吨。

立下承诺 推出举措

“供应不断、质量不降、价格不涨。”这是众多国企在防控疫情期间的郑重承诺。

新兴际华得知医用防护服供应紧张的情况后，迅速组织下属企业与地方政府对接，主动请缨承担了十余万套防护服紧急生产任务。

“只要国家和人民需要就生产，不讲价。无论面对什么样的成本困难，不涨价。”新兴际华集团有关负责人说。

通用技术集团设立10亿元的专项保障资金，确保防疫物资生产任务不计成本、时间第一，争分夺秒生产防护服面料，以供应防疫需求。旗下中纺院按照“不谈价格，先行生产，火速驰援”的原则先发货，并承诺非常时期防护服面料不涨价。

中国石化新闻发言人吕大鹏代表公司承诺：抗疫期间，中国石化生产的医疗卫生用物资相关原料一律不涨价；旗下3万座加油站油品除执行国家原有调价规定外一律不涨价；易捷便利店经营的非油产品一律不涨价。

华润集团旗下华润万家针对口罩、消毒水、消毒液、消毒纸巾、醋等商品，发布承诺“不涨价、保供应”。中储粮油脂营销有限公司于1月26日下发紧急通知，严格禁止各地经销商上涨小包装油销售价格。

疫情防控期间，中国电信、中国联通、中国移动三大电信运营商推出免停机、缓停机等服务，保障疫情防控一线人员及疫情高发区用户的正常通信，积极协助政府相关部门免费发送疫情公益短信，目前累计为116.95万人次免停机、为17.48亿人次缓停机，累计推出10项在线服务等便民举措。

国家电网、南方电网采取“欠费不停电”等举措，并在全国各地开通24项网上服务，全力以赴确保全国人民安全可靠用电。华润燃气承担着湖北区域武汉、襄阳、潜江等18个城市共147万用户的天然气供应，承诺疫情防控期间欠费不停气。

这些实实在在的举措，给全国抗“疫”注入了强大的信心和动力。此刻，疫情还在不断变化的过程中，存在着众多不确定性。但我们坚信，万众一心，中国一定能打赢这场疫情防控阻击战。(记者 王璐)

(责编：庄红韬、杨曦)