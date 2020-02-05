同舟共济，坚决打赢疫情防控阻击战

中共中央政治局常务委员会2月3日召开会议，听取中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和有关部门关于疫情防控工作情况的汇报，研究下一步疫情防控工作。习近平总书记主持会议并发表重要讲话。

“同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。”习近平总书记的重要讲话和会议作出的决策部署在广大干部群众中引起强烈反响。大家表示，坚决贯彻落实党中央决策部署，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚定信心、同舟共济，把落实工作抓实抓细。

生命重于泰山，责任担当在肩。当前，大量医护工作者坚守防控一线。

湖北嘉鱼县人民医院手术室护士杜琼主动申请支援感染科，并已连续多天坚守岗位。她的丈夫是一名供电工人，负责医院周边的线路维护工作。夫妻二人用各自的方式参与到疫情防控工作之中。

“习近平总书记强调，做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康。我们身在抗疫一线，要尽自己最大的力量。”杜琼表示，要按照习近平总书记的要求，继续在一线同时间赛跑、与病魔较量。

习近平总书记在讲话中提出“最关键的问题就是把落实工作抓实抓细”，让北京市石景山区发改委主任李文化印象深刻。她表示，作为超大城市，北京疫情防控面临着节后人员返京的挑战。石景山区压实属地责任，力量下沉一线，紧急抽调330名干部，深入社区基层一线参与疫情防控工作，努力化解疫情风险。

信阳是河南的南大门，距离武汉只有200公里。信阳市卫健委副主任杨杰表示，按照中央要求，当前信阳市卫健系统坚决遏制疫情蔓延势头。通过严格落实相关措施，加强疫情监测，有效控制传染源，切断传播途径。同时，全力做好患者救治工作，千方百计提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率。

浙江大学医学院附属第一医院是浙江收治新型冠状病毒感染的肺炎患者诊治定点医院，院感部副主任瞿婷婷表示，战胜疫病离不开科技支撑。要充分运用大数据等信息精确判定、预测流行的区域，将防控隔离工作做得更加精细化。

疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。

2月2日16时34分，历经23小时、横跨粤湘鄂三省、行程1166公里，载着40吨广东防疫捐赠物资的41168次列车直达武汉。

负责此次货运的广铁集团广州货运中心三水西货场工作人员付婷说，为将物资尽快送到，广州货运中心成立应急救援小组，开辟绿色通道，“优先承运、优先装车、优先挂运”。

“中央要求切实维护正常经济社会秩序，我们现在能做的，就是用最快的速度，确保防疫物资以及蔬菜、肉蛋奶等居民生活必需品运输，为打赢这场疫情防控阻击战作出贡献。”付婷说。

千里之外的山东，正全力保障重点医疗企业复产复工。

华业无纺布有限公司是山东淄博的一家生产医用无纺布企业，产品主要用作医用口罩、防护服的原材料。为抗击疫情，企业决定春节假期期间复产复工，7条生产线全部开足马力， 24小时满负荷生产。当地银行还为他们提供了紧急贷款。

“中央要求保障医疗防护物资供应，我们作为企业，在相关部门的支持下，必定全力以赴。”公司副总经理王静说。

江苏省工信厅二级巡视员周毅彪表示，江苏省坚决贯彻落实中央要求， 坚决讲政治讲大局，保证完成国家下达的调配任务。

“目前，江苏相关重点生产企业74家，全面复工和部分复工的已有69家，口罩日产量超过250万只， 其他医用物资大部分达到正常产能水平。”他说。

坚定信心，同心战“疫”。在加强疫情防控的同时，还要努力保持生产生活平稳有序。

随着返程客流逐渐增加，中国铁路南昌局集团有限公司精心挑选了20名业务精湛的高铁司机、指导司机驰援武汉，值乘6对南昌西经武汉至郑州东的动车组。

“疫情防控形势虽然严峻，但正常的经济社会秩序也要切实维护好，我们要按照中央决策部署，千方百计保障铁路大动脉畅通。”高铁司机殷世涛说，“确保人畅其行，货畅其流，是我们的职责！”

从1月23日至今，上海普陀区石泉路街道石二居民区党总支书记苏雅芳没有休息过一天。“2003年非典时，我还不是党员，就作为志愿者每天为居民量体温，疫情防控我有经验，更何况现在我是党总支书记。”她说。

作为有经验的社区“领头羊”，苏雅芳周密做好一系列防控安排。对于小区中居家隔离的居民，苏雅芳和同事们经常拨去关心的电话，按需将生活必需品送到居民家门口，每天帮助做好居民生活垃圾处理工作。

“作为社区工作者，我们要当好疫情防控的基层‘守门人’，尽全力给老百姓一份安全感。”苏雅芳坚定地说。

（新华社北京2月4日电 记者齐中熙、梁建强、吴涛、陈刚、余贤红、王君璐、吴振东、翟濯、顾小立、袁军宝）

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 01 版）

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