刘鹤强调抓好重点防控物资供应保障

新华社北京2月4日电 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤4日出席全国防控物资暨春运错峰返程运输保障电视电话会议并讲话。

会议强调，要坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和中共中央政治局常委会会议精神，按照中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和国务院联防联控机制的一系列部署要求，坚决服从统一协调、统一调度，做到令行禁止、全国一盘棋。要坚持问题导向，采取更有力、更科学、更周密的举措，调动企业、地方等各方面积极性，抓好重点防控物资供应保障，努力满足疫情防控需要。全力做好生活物资保障工作，切实保障好人民群众的正常生活。有序组织重点企业复工复产。要依法科学实施交通管控措施，合理优化运输途中疫情防控措施，全面做好春运返程高峰的错峰调节和运输服务保障。

国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组、生活物资保障组成员单位负责同志参加会议，各省、自治区、直辖市以及计划单列市、新疆生产建设兵团设分会场。工业和信息化部、国家发展改革委、交通运输部负责同志在会上通报有关工作情况。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)