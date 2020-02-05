各部门：力保生产生活平稳有序（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

开栏的话

2月3日召开的中共中央政治局常务委员会会议指出，各级党委和政府要继续为实现今年经济社会发展目标任务而努力。疫情严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。

围绕会议精神，今天起，本版推出“统筹抓好改革发展稳定各项工作”系列报道，展示当前各地各部门在坚决打赢疫情防控阻击战的同时如何全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，各部门坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，在加强疫情防控的同时，切实维护正常经济社会秩序，努力保持生产生活平稳有序。

连日来，各部门积极组织蔬菜等副食品生产，确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等居民生活必需品供应，加强统筹协调，保障煤电油气供应。同时，依法严厉打击利用疫情哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等扰乱社会秩序的违法犯罪行为。目前，全国生活必需品市场供应总体充足、价格稳定。全国路网保障和运行良好，物资运输整体有序。

千方百计增加生活必需品供应，满足百姓生活需求

疫情发生后，物流配送受到影响，人民群众对生活物资保障极为关心。商务部会同国家发改委和地方加大协调力度，指导零售企业增加补货频次。目前，从商务部监测的数据来看，全国生活必需品市场供应总体充足、价格稳定。2月1日，武汉最大的两个批发市场白沙洲、四季美的库存蔬菜有8772吨。武汉三大连锁超市武商、中百、中商的蔬菜库存量达到2155吨，比3天前增加19.2%。

商务部已经部署进一步强化生活必需品市场供应保障工作的方案，对相应的工作进行了再动员、再部署，进一步压实属地责任，推动落实“菜篮子”市长负责制，切实保障市场供应。指导各地全面动员中小商贸企业尽快开门营业，统筹人员上岗，落实经营场所通风、消毒、人员疏导等内部防控措施，增加购物、餐饮等基本生活服务供给。明确一批重点保供企业，建立百家大型流通企业保供机制。一旦地方提出需求，商务部将立即组织对接，尽快调运解决。

农业农村部多次召开专题会议进行研究部署，2月1日又与广西、海南、四川、贵州、云南、福建、广东等7个“南菜北运”生产大省（区）和河北、辽宁、山东等3个设施蔬菜重点省，以及湖北省和武汉市农业农村部门负责同志，直接视频调度会商，进一步研判蔬菜生产供应形势，推动生产保供措施落实落地。

记者从农业农村部获悉：去年秋冬季以来，各地按照稳产保供的要求，积极发展南方露地蔬菜和北方设施蔬菜，近两个月全国光温条件总体适宜，主要蔬菜品种长得快、长得好，当前蔬菜生产总体正常，面积和产量都略有增加，供应总量充足。据农业农村部农情调度，预计全国冬春在田蔬菜面积8400多万亩、产量1.7亿吨，均比上年同期增加2%左右。预计2月份全国气温总体偏高，利于蔬菜生长发育，蔬菜生产也将逐步进入旺季，产量将进一步增加。

国家发改委协调山东、江苏、安徽、湖南、广西等蔬菜产地，加强与湖北供需对接，增加新鲜蔬菜供应；协调中粮集团、中储粮集团、中盐集团等增加米面油肉盐的供应；协调重点速冻食品生产企业加大供应力度；安排一定数量的中央储备冻猪肉，以备随时投放。

全国供销合作总社组织指导全系统商贸流通企业加强与生产企业、种植基地、农民合作社等的对接，建立稳定可靠的产销合作关系，提升市场供应能力，有效保障蔬菜、水果等市场供应。加大重点商品采购力度，增加粮、油、肉、禽、蛋、奶等商品供应和储备。

中储粮集团各分公司迅速响应，应急加工点迅速启动加工作业，各地直属库积极做好轮换销售出库，切实保障当地粮油供应和市场稳定。中储粮集团要求所属大豆油脂加工厂全面复工，指定湖北荆门直属库所属大米加工厂作为应急加工点，已备好2.8万吨稻谷，随时用于应急加工、供应市场。

加强产需衔接，保障煤电油气供应

在严格落实防控措施的前提下，各部门积极推动保障疫情防控、能源供应、交通物流、城市运行、医用物资和生活必需品，及其他涉及国计民生的企业复工复产，推动重大项目、重大工程和具备条件的行业企业尽快复工复产。

国家发改委加大要素保障。帮助协调解决复工复产企业在用工、能源供应、融资、产业链配套等方面的难题。加强对湖北省煤电油气运调度，帮助协调解决资源和调运问题，确保安全稳定供应。

国家能源局优化调运组织，加强产需衔接。要求严格执行煤炭中长期合同及“基准价+浮动价”定价机制，严禁在合同约定以外随意涨价，严禁以各种理由不履行中长期合同，严禁限制煤炭外销。电网企业要做好电力电量平衡，合理安排运行方式，确保全国电网安全运行。发电企业要统筹安排机组检修计划，加强冬季防寒防冻工作，提前采购储备充足燃料物资，确保机组稳定出力。并要求中石油、中石化、中海油认真做好全国特别是湖北省等疫情严重地区成品油、天然气及抗灾相关化工原料保障工作。

目前，湖北省乃至全国的成品油、天然气供应充足，市场总体平稳。武汉火神山医院、雷神山医院天然气管道接入工作已顺利完成，具备供气能力。国家能源局及派出监管机构将进一步加强油气供应预警、协调、监督等工作。2月4日，中石化已开始免费向雷神山医院供气。

交通运输部门利用5个既有的物流园区，建立进鄂应急物资道路运输中转服务站，实现运输车辆快卸快返。

中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局发布通知，加大对疫情防控相关领域的信贷支持力度，全力满足相关单位和企业卫生防疫、医药用品制造及采购、公共卫生基础设施建设、科研攻关、技术改造等方面的合理融资需求。

全国税务系统全面落实医疗防护产品生产等税收优惠政策。在全国范围内将2月份纳税申报期限延长至2月24日，湖北延长至3月6日，对受疫情影响办理申报仍有困难的纳税人可依法申请进一步延期。

依法打击各类违法犯罪，全力维护市场秩序

疫情发生以来，个别生产经营者借机哄抬价格、偷工减料、捂货惜售。为此，有关部门加强监管，依法严厉打击涉疫情的市场违法行为，全力维护市场秩序和人民群众的切身利益。

市场监管总局在全面加强市场日常监管的基础上，聚焦口罩等防护产品和米面油菜果等民生商品两个重点领域，以最高的标准、最严的措施、最大的投入，加强价格秩序和质量安全监管。截至2月1日，全系统共出动价格执法人员39万人次，立案查处价格违法案件1413件。

1月30日，农业农村部、交通运输部、公安部三部门办公厅发出通知，要求各地坚决落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，确保鲜活农产品运输畅通。严禁未经批准擅自设卡拦截、断路阻断交通等违法行为，维护“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序。

2月2日，市场监管总局联合中央网信办、生态环境部、农业农村部、公安部、商务部、卫生健康委、海关总署、林草局、药监局等部委（局）召开打击野生动物违规交易专项执法行动和打击非法制售口罩等防护产品专项执法行动部署会议。会议强调，疫情期间严禁任何形式的野生动物交易活动。严查违法出售、购买、利用、运输、携带、寄递野生动物及其制品的行为；不得为出售、购买野生动物及其制品发布广告及提供交易服务等。会议强调，严厉打击非法制售口罩等防护产品的行为；严厉打击哄抬价格行为；严厉打击违反法律规定回收利用和经营医疗废弃物的行为。对违法行为努力做到“早发现、早打击、早曝光”，及时向社会公开查实的违法案件。

市场监管总局表示，要坚决整治口罩等防疫用品和生活必需品恶意涨价现象。加强对40个重点城市价格监测信息的汇总、梳理、研判，提高价格监管工作针对性和有效性。

全国供销合作总社强化对系统内重点农批市场的监管，加强对商户的宣传引导和严格管理，严禁借机囤积货源、哄抬物价，对造成不良社会影响的，要严厉查处，并配合市场监管部门进行处罚。

（本报记者杜海涛、高云才、陆娅楠、王珂、林丽鹂、吴秋余、刘志强、丁怡婷、齐志明、王观、葛孟超）

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)