贵州 超市不断货不涨价（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报安顺2月4日电 （记者黄娴）“这里的菜不但价格便宜，还很新鲜。”贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县一家超市内，顾客李虎正在一元蔬菜专区挑选新鲜的莲花白，价格牌上显示0.99元一斤。“为确保生活物资供应，我们在春节期间没有歇业，向顾客提供充足的生活物资。”店长刘虎介绍，超市推出一元蔬菜专区，每天准时供货，很受百姓欢迎。

不休市、不断货、不涨价，这是超市作为民营企业的承诺，更彰显贵州大力保障物资供应的决心。连日来，贵州省疫情防控领导小组物资保障组全力摸清家底、做好后援，多措并举保供稳价。

贵州省农业农村厅、省工信厅等部门联合印发《关于印发贵州省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间重要农产品生产保障工作方案的通知》；贵州省粮食和物资储备局下发《关于做好省级物资储备管理和保供工作的紧急通知》，并建立日报告制度，对各级地方储备粮油库存情况进行日调度、日报送、日研判；贵州省财政厅拨付2550万元给省盐业公司用于食盐紧急储备。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 10 版）

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