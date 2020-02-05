贵州 超市不断货不涨价（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报安顺2月4日电 （记者黄娴）“这里的菜不但价格便宜，还很新鲜。”贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县一家超市内，顾客李虎正在一元蔬菜专区挑选新鲜的莲花白，价格牌上显示0.99元一斤。“为确保生活物资供应，我们在春节期间没有歇业，向顾客提供充足的生活物资。”店长刘虎介绍，超市推出一元蔬菜专区，每天准时供货，很受百姓欢迎。
不休市、不断货、不涨价，这是超市作为民营企业的承诺，更彰显贵州大力保障物资供应的决心。连日来，贵州省疫情防控领导小组物资保障组全力摸清家底、做好后援，多措并举保供稳价。
贵州省农业农村厅、省工信厅等部门联合印发《关于印发贵州省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间重要农产品生产保障工作方案的通知》；贵州省粮食和物资储备局下发《关于做好省级物资储备管理和保供工作的紧急通知》，并建立日报告制度，对各级地方储备粮油库存情况进行日调度、日报送、日研判；贵州省财政厅拨付2550万元给省盐业公司用于食盐紧急储备。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】