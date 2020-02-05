太原 特惠蔬菜单价1.5元（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报太原2月4日电 （记者胡健）春节期间，在太原市小店区，黄瓜、西葫芦、生菜、葱头、尖椒、土豆、莲藕等7种蔬菜作为特惠蔬菜，单价均为1.5元，满足供应居民。小店区发改局负责人介绍，特惠蔬菜统一定价是平价菜店迎战疫情的特别举措，为的是群众在买菜时集中称装，减少接触。

连日来，小店区政府组织3个运营企业加强蔬菜储备，密切关注批发市场外地蔬菜来太原情况，同时对平价菜店及惠民直通车经营人员情况进行摸底，确保按期营业。2月1日前，全区有89个平价菜店及惠民蔬菜直通车已正常营业。

山西维客家族农业科技公司在小店区有线下门店60家，日均服务社区居民约2万人次，每日出货50吨左右。拥有线上社群130个，共有活跃社区粉丝5万左右。社群由公司运营负责人统一管理，门店店长为团长。为配合本小区疫情防控，在社群里统计居民蔬菜需求，提供免费送货上门服务，并要求店长进小区配合物业做好测体温、登记工作，送货不得进入居民家中，到单元门电话通知居民提货。同时，在社群发视频告知居民，特惠菜全天候供应，老人优先，年轻人错开高峰期选购，避免高密度人群聚集。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 10 版）

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