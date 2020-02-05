紧急采购海外医疗物资陆续到位

本报北京2月4日电 （记者刘志强）记者从国务院国资委获悉，连日来中央企业持续向湖北疫情防控一线捐款捐物，截至2月3日下午3时，已通过国务院国资委专用账户直接捐款14.89亿元、其他渠道捐款超7.7亿元，82家中央企业累计直接捐款达22.61亿元。
针对当前部分应对疫情医疗物资紧缺的情况，国药集团、中国铁建、中国能建、华润集团等许多中央企业迅速动用国际资源、组织国际货源，并将其加急运送至国内。截至2月2日10时，相关央企和央企员工共从海外采购口罩627.09万只、防护服18.45万件、手套51.1万副、医疗物资2吨，手术服、护目镜、防护面罩、帽子、点温计等31.2万件；相关央企共从海外运输口罩137.03万个，防护服27.1万件，手套2万副，医用物资约134.38吨，手术服等4000件。
国药集团全面激活欧洲、美洲、亚洲等地采购渠道，截至1月31日，累计已签约采购医疗物资共计278万件，主要包括口罩238万只、防护服16.6万件、护目镜1.52万件、防护手套19万副等。目前，更大量医疗物资正在采购洽谈中。
1月31日，东航旗下东航物流的大型货机B777满载总体积500立方米的24.96万件防护服、13.6万只口罩，从荷兰飞抵上海。该批物资由东方国际集团全球采购，由上海市有关部门统一调配。
2月1日凌晨，来自韩国仁川的“鸭绿江”轮载着4个集装箱共60万只医用口罩，借助招商局旗下辽宁港口集团开通的应急防疫物资绿色通道，“零待时”靠泊大连集装箱码头。2月1日上午，通用技术集团中国医药健康产业公司从韩国采购的112万只医用口罩运抵北京，物资清点完成后，由十几辆物资运输车送至武汉。
2月2日下午，满载着中交马来西亚公司抗击疫情物资的南航CZ350航班从吉隆坡飞赴国内，机上载有4500套医用防护服、5.8万副乳胶手套等。连日来，中交集团所属公司从“一带一路”沿线国家多个项目地进行采购，中国港湾在波兰、马来西亚、斯里兰卡等采购47800个口罩陆续送返；中交一航局购置13.9万余只N95口罩分批空运捐赠湖北，首批从阿联酋及马来西亚等国项目驻地购置的口罩已启程。
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