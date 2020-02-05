原标题：宁夏开通133条“绿色通道”保障防疫物资运输顺畅

新华社银川2月5日电（记者许晋豫）宁夏1月25日启动重大突发公共卫生事件一级响应以来，宁夏交通投资集团高速公路管理公司迅速行动，全面启动联防联控，开通应急防疫物资“绿色通道”133条，在高速公路服务区设置应急救援车辆加油绿色通道40处，高效保障防疫物资、医疗救援等车辆畅通畅行。

据宁夏交通投资集团介绍，为保障防疫物资在高速公路优先通行，宁夏实行应急防疫物资运输车辆不检查、不停车、不收费等应急举措，做到“一断三不断”：坚决阻断病毒传播渠道，公路交通网络不中断、应急运输“绿色通道”不中断、必要的群众生产生活物资运输通道不中断。

在保障防疫物资优先运输的同时，宁夏强力阻断高速公路疫情传播通道，在高速公路出口设置防疫检查站点70处，在服务区设置防疫检查站1处、体温检测点40个，按照“逢车必查、逢人必测”的原则昼夜检疫，重点排查来自疫情高发地区的车辆、人员。高速公路管理公司配合做好相关车辆的信息登记及随车人员的体温检测等工作，并细化登记内容，确保相关信息可跟踪、可追溯、可调查，全力以赴打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战。

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