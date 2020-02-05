交通运输部：公路运输车辆向湖北运送物资7.8万吨

人民网北京2月5日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，截至2月4日24时，全国各级交通运输部门已配合当地卫生健康部门在服务区、高速出入口、普通国省干线、客运站、客运码头共设置卫生检疫站2万余处，2月4日当天一线投入疫情防控人员约68万余人。

截至2月4日，公路运输车辆向湖北运送医疗酒精、消毒液、医疗器械、口罩、测温仪、应急帐篷、防护服等疫情防控物资及相关生活物资7.8万吨。国家铁路集团累计装运防控物资2781批、11万件、2.8万吨，其中防疫物品2199批、10.2万件、2116吨；中国邮政集团组开邮政车4.5万班次（其中省际邮车1.2万余班次），组织开行邮政航空专机6架次运送防疫物资，共计运送口罩、药品等防疫物资11.3万箱〔主要医用物资有: 医用口罩724万个，医用手（鞋）套358万副，医用帽3万件，防护服10.6万件，护目镜4.5万个，药品7417箱（件），医用湿纸巾40箱，消毒液1.9万箱，清洗液650箱，空气净化器2111台，消毒车219台，环保车10台，喷雾器538台，体温计500个，医用雾化吸氧器622台，病毒测试剂20盒等等〕。

在武汉水域，共累计保障载运重点物资船舶152艘次，保障运输电煤41.8万余吨、燃油9.7万余吨。

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