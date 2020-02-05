铁路客流下降近九成 防控物资运输累计2.8万吨

人民网北京2月5日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，2月4日，全国铁路发送旅客124万人次，同比下降89%，客流保持低位运行。其中，旅客到达北京9.3万人次，同比下降81.9%；到达上海8.5万人，同比下降80.4%；到达广州10.8万人次，同比下降82.4%。当日发送货物986.5万吨，装车15.6万车。2月5日，全国铁路预计发送旅客135万人次，同比下降88%。
截至2月4日18时，全国铁路累计有396趟旅客列车下交发热旅客482人，累计运输疫情防控保障物资达27992吨。
连日来，各地铁路部门加强运输保障，全力确保防控和生活物资运输。截至2月4日18时，全国铁路累计装运疫情防控保障物资2781批、110582件、27992吨。其中防控物资口罩289批、7325件、905万个，药品和试剂262批、11733件、311吨，仪器332批、6132件、77吨，手套204批、11519件、1185万副，其他1112批、65695件、1556吨；生活物资528批、8178件、25877吨。
铁路部门提示，全国铁路所有办理客运服务业务的火车站继续开展旅客进出站测温工作，请旅客朋友在返程途中加强个人健康卫生防护，佩戴口罩，配合铁路部门做好进出站测温等相关防控工作，共同打赢疫情防控阻击战。
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