市场监管总局部署开展口罩产品质量监督专项抽查

人民网北京2月5日电 （邢郑） 记者从国家市场监管总局获悉。为有效做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，突出抓好日用防护产品质量安全，切实维护人民群众生命健康安全，日前，市场监管总局下发通知，按照“统一部署安排、统一技术标准、统一工作要求”的原则，组织全国市场监管系统开展口罩产品质量监督专项抽查。
据悉，《通知》要求各省级市场监管部门，特别是河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东等口罩生产企业相对较多的省份，要按照属地管理原则，对辖区内口罩生产企业实施抽查。
《通知》明确抽查产品为非医用随弃式口罩，具体包括执行GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》的防尘口罩和日常防护型口罩等两类产品。
相关负责人表示，市场监管总局编制了监督抽查方案和抽查实施细则，选定北京市劳动保护科学研究所作为专项抽查的技术支撑单位，协调解决抽样检验过程中的技术问题，同时还委托了5家产品质量检验机构进行技术辅助。
《通知》要求抽查不干扰、不影响企业的正常生产过程，将产品质量与数量放到同样重要位置，强化公正监管。对抽查发现存在不合格口罩产品的，责令企业迅速整改，整改合格后方可继续组织生产。对故意违法生产不合格口罩产品的企业依法严肃查处。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】