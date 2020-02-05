市场监管总局提醒电梯使用单位做好电梯清洁和消毒工作

人民网北京2月5日电 （邢郑） 记者从国家市场监管总局获悉，市场监管总局于2月5日印发《市场监管总局办公厅关于疫情防控期间电梯安全监管工作的通知》（以下简称《通知》）（市监特设〔2020〕10号），要求各地市场监管部门督促电梯使用和维保单位做好疫情防控期间电梯日常巡查和维护保养、电梯困人故障应急救援等工作。《通知》要求，要根据地方疫情防控指挥部的统一部署，提醒电梯使用单位定期对电梯进行清洁和消毒，重点做好电梯候梯厅、轿厢、按钮、自动扶梯扶手带等乘客聚集区域和容易接触部件的通风、清洁和消毒工作。
《通知》指出，各地市场监管部门要督促电梯使用和维保单位，对医院、车站、地铁等重点场所加强电梯日常巡查，发现运行异常情况，及时通知维保单位排查处理。疫情防控期间，电梯维保单位可视实际情况，与电梯使用单位协商一致，在保障电梯安全运行的基础上，适当调整或延长现场维保周期，鼓励通过物联网远程监测系统实施在线实时检查维护， 或者通过视频等信息化手段进行远程检查维护。要提醒电梯使用和维保单位做好安全管理和维保人员的安全防护。
《通知》强调，要督促电梯使用和维保单位做好人员值班，确保应急对讲和电话畅通，做到及时应急救援，同时做好值班值守，加强协调和调度，及时处置电梯困人等突发情况。实行交通管控的地区，市场监管部门应根据需要协调相关部门，报备电梯应急救援人员、车辆等信息，保障救援人员和车辆通行。
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