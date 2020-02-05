全国工商联搭建线上疫情物资供需平台

人民网北京2月5日电 (任妍)记者5日从全国工商联获悉，为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，“云逆行·新冠肺炎物资公益平台”已于近日上线。

据介绍，该平台由全国工商联会同上海市慈善基金会、上海产业技术研究院联合发布，汇集全国应对疫情医疗机构的物资需求信息，调动全国各级工商联及工商联所属商会，共同构建物资需求供给“一张图”，组织力量保证防疫产品供应，积极投身疫情防控阻击战。

据了解，公益平台面向三类用户：物资需方、物资供方以及民间组织。打开公益平台页面，密密麻麻的点位出现在地图上，不同的使用场景下，各类型的用户可以精确对接到物资供需，线上无缝衔接、线下精准对接，无需通过中间商就可以直接达成供需合作。公益平台支持物资类型、城市区域、发布时间等多维度查询，帮助物资需求方与物资提供方之间直接、最快速、最准确对接。针对湖北省武汉地区，公益平台中还加入了各地援鄂的医疗队信息，为时刻牵挂武汉同胞和医疗战士的人士提供信息服务。

据悉，截至2月4日24时，平台累计访问量超过11万次，共发布了来自全国范围内各省市的947需求信息、406条供给信息、211家公益组织信息，仅通过平台工作人员线上线下协同就已促成16批次的物资对接和物流协助，更多的供需双方通过线上完成自主对接。

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