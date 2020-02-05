中航集团包机从大阪接223名湖北籍旅客回家

人民网北京2月5日电 （记者乔雪峰） 记者从中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）获悉，按照外交部、中国民航局的统一部署，中航集团于2月5日派出一架A330-300客机执行CA081包机从日本大阪直飞武汉，接回滞留当地的223名湖北籍旅客，同时还将日本社会各界和华人华侨捐赠的200余件近2.5吨的防疫物资一同运抵，飞机于北京时间18时50分顺利抵达武汉天河国际机场。
据了解，中航集团高度重视本次紧急包机任务，严密组织，精心准备，各部门密切配合，通力合作，制定了包机保障方案。国航运行控制中心抽调A330-300客机执行任务，并进行了备机预案；飞行总队、客舱服务部选派业政治素质过硬、业务精湛、经验丰富的飞行干部和“时代楷模”金凤乘务组组成包机机组执飞；商务委员会日本地区总部、大阪营业部分别与日本国土交通省、当地机场、地面服务商、配餐公司沟通协调，不到一天时间就获准了该航班的各项执行手续，并落实了各项地面保障工作；湖北分公司各生产一线部门抽调精兵强将骨干，强化飞机航后重点维护维修，协调货运梳理货物情况，及时安全将物质转运到位，安排专人全力做好引导，保障旅客按照武汉防控指挥部要求安全顺利到家。
为确保飞行任务安全顺畅，中航集团在包机防疫方面也进行了充分的准备。大阪营业部积极沟通，在旅客出发厅设立包机独立的值机柜台、安全检查通道和边检通道，减少旅客的交叉接触；在航班上，为全体旅客准备了共300个口罩，全体机组成员及国家卫健委安排的医护人员都按照要求采取必要防护措施，飞行过程中客舱乘务员加强了健康巡检；包机到达武汉后，乘客在地面人员的引导下，按照边防、检疫、海关的相关要求完成入境手续。
针对执行包机的机组和飞机，中航集团将严格执行国家发布的防控应急预案和消毒方案，执行包机任务的全体机组成员回京后，由公司统一安排进行14天的隔离观察；对执行任务的飞机由专业部门分别对驾驶舱、客舱、货舱按程序进行全面、彻底的消毒工作。
面对此次疫情，中航集团坚决落实党中央国务院决策部署要求，专项部署，迅速行动，打响疫情防控保卫战。自1月25日以来，积极统筹调配旗下包括国航北京总部、西南分公司、湖北分公司、天津分公司、国货航及深圳航空、山东航空等力量，全力做好抗击疫情的运输工作。截至2月5日，中航集团已先后执行包机17次，运输人员近1700人、物资近93吨，同时利用近90班正常航班的货舱运输各类防疫物资近百吨。
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