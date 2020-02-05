原标题：腾讯、复星联手再捐新一批物资 13.52万套防护服加急送达前线

2月1日下午17时40分，金鹏Y8 7405货运专机载着来自英国的13.52万套防护服抵达重庆江北国际机场。这批防护服由腾讯和复星联合采购并捐赠，将被运至武汉及重庆等地区。

自1月24日出资设立首期3亿元“新型冠状病毒肺炎疫情防控基金”以来，腾讯基金会持续在全球紧锣密鼓地尽力采购防护物资，第一时间驰援疫区。这是腾讯联合复星的第二批次采购，此前第一批全球采购的45000套防护服已于1月30日抵达武汉，目前已加紧送往一线。

此次新一批捐赠的防护服中，包括了疫区目前急需的医疗用防护服和防水防护服。前者供医院医护人员在医疗隔离区救治患者使用，后供则主要提供给医疗保障人员和防控人员使用。

货机抵达重庆后，腾讯大渝网总编辑张采兵、复星重庆执行首代张宁、中欧重庆校友分会秘书长敬松现场转交了物资，重庆经信委副主任杨丽琼代表接收了捐赠给重庆的防护物资。

随着疫情发展，湖北以外的多个省市的疫情相关医疗物资紧缺的情况亦备受关注。其中，重庆与武汉地域临近，人员流动频繁，输入病例数量较大，疫情应对压力大。据不久前多家媒体报道，重庆市中医院、重庆市公共卫生医疗救治中心急需医疗防护用品，包括口罩、防护服等物资。

而在腾讯公益平台上，除湖北地区外，已有超过63家慈善组织同步积极支援河南、重庆、湖南、广东、浙江等地，紧急调配防疫物资发放到医院及社区。并根据自己的帮扶范围，为特定弱势群体，如儿童、老人、残疾人、环卫工人、一线防疫工作者等送去了防护物资，帮助他们平安度过此次疫情。

截至1月31日晚7点，在857万人次爱心网友的共同助力下，腾讯公益平台为驰援新冠疫情筹集善款已经超过4.35亿元。

腾讯基金会表示，目前腾讯共有包括超200万个口罩、超10万套防护服、60吨75%乙醇在内的大批医疗物资，正在分批次陆续抵达前线。

(责编：庄红韬、孙阳)