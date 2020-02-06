广东积极抓好农业生产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报广州2月5日电 （记者李刚）一年之计在于春。2月4日，位于广州市最北部的从化区吕田镇各村还没有进入正式的春耕播种季，但部分种植户从正月初五后就开始陆续准备，有的村民在陆续平整菜地进行春节后的蔬菜种植，保障蔬菜补给。
为方便农民购买种子，种业公司将农民所需的种子产品配送到镇上的农资供应点。去年冬天，广东没有下过一场像样的雨，不过一立春马上就有了春雨，旱情有了缓解，而且通过水库调度，完全不用担心用水，这让吕田镇的农户安了心。
为进一步做好农村新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，广东省委农办、广东省农业农村厅、广东省扶贫办联合向农民朋友发出倡议书，提出疫情要防，生产不停，要抓好春季田管、春耕备耕和畜牧业生产。
广东各地在扎实做好防疫防控工作的同时，积极引导农民调整产业结构，加大农业基础设施投入，发展设施农业，妥善组织农资部门提早做好种子、肥料、农药等生产资料调剂、调运和储备，加强农资市场监管，全力支持和帮助基层和农民解决春耕备耕生产中遇到的各种困难和问题，积极抓好农业各项生产。
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