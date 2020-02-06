提前谋划  备足农资（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

“全县已储备尿素970吨、磷肥930吨、钾肥160吨、碳铵530吨、复合肥4780吨，杀虫剂、杀菌剂等农药113吨……”2月4日，贵州铜仁玉屏侗族自治县农业农村局局长杨林坐在电脑前，汇总着一条条数据。

为把疫情防控的影响降至最低，玉屏县提前谋划，避免备战春耕的物资出现短缺。“不仅要防控疫情，也要加快各乡镇春耕生产物资的统计工作，为即将开始的春耕做好准备。”杨林说。

“接到通知后，我们立马协调原材料的供应工作，保证来年肥料市场的稳定。”当地一家生产新型生态肥料的企业负责人介绍。近一段时间，仅这一家企业就提前调集1万吨原材料，同时生产2000吨新型生态肥料，满足春耕市场需求。

玉屏县还通过与企业达成产销合作的方式，储备全县的春耕用肥。随着相关企业逐渐恢复生产，春耕所需物资会进一步得到满足。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 11 版）

(责编：曹昆)