发改委： 核酸检测试剂产能充足

《经济参考报》记者2月6日从国家发展改革委获悉，疫情发生以来，国家发展改革委积极配合相关部门加紧组织技术攻关，重点抓紧抓好核酸检测试剂供应保障等工作落实，努力发挥科技创新对抗击疫情的重要支撑作用。
按照领导小组部署要求，国家发展改革委加大协调力度，与药监局应急审批的六家生产企业深入沟通，实时了解企业每日生产动态，协调解决企业医用防护设施不足、资金周转困难、复工人员短缺、冷链运输难以保障等问题，为企业快速扩大产能创造必要的条件。目前，核酸检测试剂的产能迅速提升，最大产能完全满足全国防控疫情需要，且原料库存充足，有信心为打赢疫情防控阻击战提供检测保障。
后续，国家发展改革委将会同科技部、卫生健康委等部门，在国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制科研攻关组领导下，努力保障核酸检测试剂的供应，推动更加快速、便捷检测手段的研发攻关，进一步提高检测效率。(记者 孙韶华)
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