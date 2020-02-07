民政部喊话全国性行业协会商会： 动员相关企业加急生产医疗物资

记者2月6日获悉，民政部发布《关于全国性行业协会商会进一步做好新型冠状病毒肺炎防控工作的指导意见》，要求各全国性行业协会商会充分发挥自身优势，积极动员会员单位和社会力量，特别是卫生、防疫、医疗器械、医药产业、健康服务等防控疫情急需用品的生产企业尽早恢复节后生产经营，加急生产医疗物资，优先筹集用于疫情防控的防护服、护目镜、消毒液等医用急需物资，通过正规渠道，提供给相关医疗机构和人民群众，尽快满足疫情防控需要。
《意见》要求，引导会员企业严格按照相关要求，做好食品、日常生活用品等民生保障产品的生产、加工和经营工作，稳定供应、畅通物流，全力保障疫情防控。此外，要充分发挥行业自律作用，进一步规范行业行为，配合有关主管部门共同维护疫情期间市场秩序，坚决抵制哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等行为，坚决杜绝制造销售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料等违法犯罪行为。(记者 班娟娟)
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】