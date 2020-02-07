原标题：进一步增强资本市场信心 中国宝武钢铁集团增持宝钢股份股票

为进一步增强资本市场信心，降低新型冠状病毒感染肺炎疫情对金融和资本市场的冲击和影响，中国宝武钢铁集团有限公司2月4日决定对旗下上市公司宝山钢铁股份有限公司股票进行适度增持。

据了解，中国宝武增持宝钢股份A股股票71711403股，占宝钢股份总股本的0.32%；并计划自本次增持之日（含本次增持日）起6个月内，择机以适当的价格累计增持宝钢股份A股股票比例不超过宝钢股份总股本的2%（含本次已增持股份）。

中国宝武认为，受疫情影响，当前资本市场呈现出一定的紧急避险情绪，在2月3日春节节后首个交易日，A股市场调整幅度大幅超过节前预期，出现了罕见的深度下调。中国宝武按照一切有利于疫情控制和促进资本市场平稳运行的原则，将开展有关股票增持工作作为当前抗击疫情的一项重要金融手段之一，此次增持将有利于向国内外资本市场、各金融机构及中小投资者等传递积极信号，有效提振资本市场信心，在一定程度上避免负面恐慌情绪蔓延。

此外，作为央企，中国宝武积极履行政治责任和社会责任，在当前时点开展增持工作，将有利于向市场展示中国宝武作为宝钢股份大股东维护资本市场健康稳定发展的积极态度和坚定信念。

中国宝武已初步确立国有资本投资公司“分业经营、分级管理”的三级管理架构，集团总部积极履行相关职责，打造专业化、市场化、平台化的产业金融服务体系，以资本运作为手段，加大产融结合力度，为钢铁生态圈提供金融和资产管理等服务。此次操作借助中国宝武下属金融平台和金融工具，创新资本市场增持方式，强化市值管理，进一步发挥国有资本投资公司的功能和优势。(记者 李荣)

(责编：庄红韬、杨曦)