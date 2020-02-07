扎实抓好春季农业生产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月5日，云南省曲靖市沾益区菱角乡汇民农机专业合作社员工在对农机进行护理检修。

卢 萍摄（人民视觉）

2月5日，重庆市梁平区仁贤镇卫生院医护人员为农机手进行体温监测。

熊 伟摄（人民视觉）

2月5日下午，安徽省涡阳县组织有关农业部门把农民需要的农资，配送到门市部、农户家中。

高亚男摄（人民视觉）

近日，山东省临沭县店头镇农技人员在种植户蔬菜大棚里查看并指导。

影像中国

2月5日，重庆市梁平区仁贤镇农机服务股份合作社在仁贤镇五一社区进行机耕作业。

熊 伟摄（人民视觉）

立春时节，各地春耕备耕正有序开展。在做好疫情防控工作的同时，要扎实抓好春季农业生产，确保粮食等重要农产品稳产保供，稳住“三农”基本盘。

春耕备耕中，农民种田用上了哪些新设备？农资准备是否充足……记者走访云南、重庆、安徽、山东等地，深入了解各地春耕备耕开展的具体情况。透过田间地头忙碌的身影，我们对今年丰产增收充满信心。

——编 者

汇民农机合作社——

检修农机 就等下地

本报记者 张 帆 杨文明

春节期间，袁国洪没得闲，作为云南省曲靖市沾益区菱角乡汇民农机专业合作社的负责人，他必须赶在大规模育苗前，确保合作社备足机械设备。

“拖拉机跑了一年，得保养；4年前买的设备，今年该换离合。”戴着口罩，袁国洪一边加注机油一边向记者介绍合作社备耕的情况。拖拉机、起垄机、铺膜机，合作社的机械设备不少，维修保养工作量自然也不小。“保养备件都有，这个简单；老员工不少，技术不愁。”袁国洪说，幸好合作社已经成立了五六年，老员工多。

抓紧春耕备耕，也不能忽略了疫情防控。往年只有在喷农药或者灰尘多时才需要的口罩，现在也成了必备品。

大年初三，袁国洪决定去查看育苗设备，权衡再三，决定只喊上杨路会。“他是老员工，跟我有交情，我好开口。”袁国洪说，疫情防控，安全第一。“人越少越好，还能节省口罩。不然万一哪个职工感染，合作社整个都得隔离，且不说耽误了农时、能不能赚到钱，影响了疫情防控可咋办？”

沾益区多山，土地面积相对分散，农机合作社经营起来并不容易。加上这几年外出务工的人越来越多，想找熟练工人并不容易，不过袁国洪还是看好农机市场的未来：“出去的人多了，土地托管集中经营的也会慢慢多起来，农业机械的需求量也会慢慢涨起来。”

春风拂过，袁国洪满怀憧憬。“备好农机，抓好时机，咱就下地。”

农机手罗先华——

戴着口罩 下田耕地

本报记者 蒋云龙

2月5日一大早，农机手罗先华就出门耕地了。临走时，妻子反复叮嘱他，一定要戴口罩。“要戴上，安全第一。”

清晨，重庆市梁平区仁贤镇五一社区的水田里，罗先华驾驶的耕地机打破了山村的宁静。虽然四周旷野空无一人，罗先华还是端端正正地戴着口罩。

“人勤春来早。”罗先华说，虽然从2月到5月都能耕地，但是早开始一天，就能多干一天。农业的规律对农机手来说也不例外，多付出才能多收获。

罗先华说，春节前和立春后，他都不得闲。最忙的时候一天要做10多个小时。每年除了6、7、8月是淡季、活儿不多，其他月份里，耕田、育秧、插秧……一项接着一项，谁都不敢误了农时。

今年是罗先华干农机手的第十二个年头了，他喜欢驾驶拖拉机驰骋在田野里的感觉。“这样子当农民，比打工自由多了。”罗先华说，去年一年，自己给家里带回去了13万元的收入。

“现在进行春耕生产的都是镇里的种植大户，镇里每天都会抽调工作人员对耕作者进行定时监测和记录。”仁贤镇副镇长王世玉说，仁贤镇有1.9万亩水稻，镇里要求散户3月前不要外出耕作，确有耕作需求的种植大户，需向镇里报备登记后方可作业。在村里，还有镇上卫生院医护人员和村社干部组成的小分队，他们也会对罗先华这样的耕作者进行体温检测，检查防控措施。

“这样是对的。”罗先华很认可镇里的举措，“如果是服务散户，数十家一起做，每家都要派人来排队等着。先做大户就好办，来一个人协调就行了。你看，这块田我一个人就平整完了。”

他说话完毕，耕地机又在田里欢腾起来，它将杂草翻耕到泥土里化作养料，开始孕育出新的生机。

同丰种业公司——

备齐农资 送货到家

本报记者 韩俊杰

初春时节，地处皖北地区的涡阳县，绿油油的田野里充满希望。在涡阳县楚店镇宋徐村，同丰种业有限公司的十几台机器轰鸣，正在给冬小麦打除草剂、追返青肥。“今年小麦的长势喜人，我们得抓紧施肥。否则等到天气转暖，小麦长高后再施肥，就不赶趟了。”公司业务经理王凯说。

目前，同丰种业的两个基地加起来，流转的土地达到6500亩。公司主要生产小麦、大豆种子，供应安徽、江苏两省农村市场，其中麦种是国家认定的强筋小麦品种且技术已较成熟。

年前，王凯就开始准备农资。公司与另外两家农资公司签订协议，将500多袋尿素早早运到了仓库里。

眼下，农资的现场销售因为疫情受到一定影响。“不过问题不大。”王凯说，“以尿素为例，每亩地大概需要施肥10公斤，6500亩地用量还是挺大的。但供应上没有问题，群众订货后我们可以随时送货上门。”

不仅如此，为降低病毒感染风险，现在公司员工进出，都会采用75%的酒精消毒，同时仓库空气还会通过换气扇进行二次过滤。为了不耽误生产，员工们会根据工作排期，每天戴好口罩坐车直接到田间地头指导农民作业。

“为了减少村民出行，我们联系了农资公司，将农民急需的化肥、除草剂等直接送货上门。”涡阳县农业农村局生产室主任杨玉亭说，眼下天气转暖，也使得诸如小麦纹枯病等病虫害开始显现。在组织企业送农资上门的同时，政府计划进一步加大对乡镇农资代销部门的农资调配，确保农民能够就近采购。

农技人员马鹏——

送技上门 促农增收

本报记者 王 沛

前几日，山东省临沭县店头镇的种植户郇亚军有些郁闷：大棚里的黄瓜叶子开始发黄，受损严重，这一季黄瓜怕是要打了水漂。

这时，一名戴着口罩的男子风尘仆仆而来，让郇亚军喜上眉梢。这男子名叫马鹏，是店头镇农技人员，春耕在即，他得赶紧到联系的种植户家里走访一下，正碰上郇亚军发愁呢。

“别着急，进棚看看。”马鹏一弯腰，便钻进了温室内。

看了一会儿，马鹏便有了主意：“这是大棚内光照和土壤养分不足所致。注意增加光照，采用增施速效水溶肥，及时摘取病害较重发黄的老叶，你这黄瓜自然能‘活过来’！”他一边安抚郇亚军，一边将手中的袋子递给郇亚军，说：“这是口罩和消毒液，你先拿着用。种大棚的同时，疫情防控也马虎不得啊！”

黄瓜有了救，捧着物资，郇亚军连声道谢。

日前，临沭县临沭街道召开了春耕备播工作会议，随后，街道的30多名农技人员全部到村入户，调研和协助群众开展配方施肥工作。

临沭街道农业综合服务中心农技人员赵鹏程说，配方施肥是按照土壤养分和作物品种的差异施用不同的配方肥料，一方面可以减少农民在化肥方面的投入，提高农作物产量，节本增效；另一方面可以提高农作物品质，减少病虫害，还可以防止土壤板结，减少耕地污染。

在临沭街道曙新村，近百户农民尝到了配方施肥和大棚蔬菜种植的甜头。现在全村已发展大棚蔬菜100余亩，每亩年收入过万元。

县里还制作了施肥建议卡，为群众种上配方田免费提供全方位的技术服务。仅临沭街道一地，6万余亩配方田播种后，土壤肥料利用率预计将提高3至5个百分点，亩节本增效25元以上，总节本增效150万元以上。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)