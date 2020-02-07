财政部：三方面政策支持疫情防控重点物资生产企业

人民网北京2月7日电（记者庄红韬）今天上午，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，财政部、中国人民银行、国家税务总局、中国银行保险监督管理委员会负责人介绍支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关财税政策、缓解小微企业融资难融资贵有关情况。财政部副部长余蔚平在回答记者提问时表示，财政部门出台三方面政策支持疫情防控物资保障重点企业的生产活动。

余蔚平介绍，第一个方面，关于“保供”问题，2月5日国务院常务会议进行了专门研究和部署。根据国务院常务会议的部署，一是贴息，贴息政策主要是为了对防控物资保障的重点企业加大资金支持，支持恢复产能、扩大产能，全力保障物资的供给。财政部联合人民银行等有关部门首次实施了专项再贷款与财政贴息，进行捆绑发力的政策，这个政策有四个特点：一是企业的融资成本显著降低。企业的实际融资成本会降至1.6%以下，所以这是一个重大的利好。二是对支持的企业的范围有所扩大。三是办理程序简化，急事急办、特事特办。四是部门协调，形成合力。发展改革委、工信部负责重点企业名单管理，央行提供专项再贷款，中央财政贴息，金融机构严格审批，从快放贷，审计署强化监管，各个部门形成工作合力。

第二个方面，关于收储的政策，为了鼓励企业保质保量增加紧缺的重点医疗防护物资的生产，比如N95口罩，比如防护服等等，对企业多生产的重点医疗防控物资，全部由政府兜底采购收储，给重点生产产品的这些企业一个定心丸。

第三个方面，有关税费方面的政策，比如物资保障供应方面，一方面是对支持重点企业扩大产能，对疫情防控重点物资生产企业给予税费的优惠，全额退还增值税增量留底税额，这是增加企业的现金流。取消单位价值500万元的限制，对扩产能购置的生产设备，都允许一次性在企业所得税税前扣除，这是鼓励企业购置设备扩大产能。对相关的防疫药品、医疗器械免收注册费，加大对药品和疫苗研发的支持。另外，为加快防控物资及时运送到位，对运输疫情防控重点物资的企业给予免征增值税的政策。税费方面还有一个政策是帮扶相关的行业，为了控制疫情的蔓延，多地采取了一些管控措施，对交通运输、生活服务等事关百姓生活的民生行业影响比较大。此次，对受疫情影响较大的比如交通运输、餐饮、住宿、旅游、快递、民航等行业给予增值税、企业所得税等税费的优惠，这是帮助企业渡过难关。税费方面的政策，还鼓励社会各界捐赠，为鼓励社会各界踊跃捐款捐物，缓解医疗救助物资资金的压力，一方面加大现有政策的力度，扩大接收捐赠的单位范围，允许直接向医院捐赠享受优惠。同时取消税前扣除比例的限制，对企业和个人捐赠给予全额的税前扣除。另一方面，免征货物捐赠的增值税、消费税等有关税费的政策。此外，对参加疫情防治工作的医务人员和防疫工作者临时性的工作补助、奖金给予免征个人所得税的政策。

余蔚平表示，下一步，我们还将跟踪政策实施情况，对各方面反映的一些突出问题及时研究政策预案，确保政策聚焦疫情防控，助力企业复工复产。

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