国家税务总局：全面优化纳税服务 确保纳税人、缴费人健康和安全

人民网北京2月7日电 （记者车柯蒙）今日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，财政部、中国人民银行、国家税务总局、中国银行保险监督管理委员会负责人介绍支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关财税政策、缓解小微企业融资难融资贵有关情况，并答记者问。国家税务总局总审计师兼货物和劳务税司司长王道树在接受记者采访时表示，从税务部门来说，一定全面优化纳税服务，加强对办税服务场所导税的力量，实行首问负责制，确保广大纳税人、缴费人的健康和安全。

“现在作出的安排主要是集中全力开展非接触式的办税缴费服务，主要是多方采取措施，引导纳税人和缴费人通过电子税务局、手机APP、自助办税终端这些非接触的通道来办理税费有关事项。”王道树说。

据介绍，目前在所有涉税事项中，已经有80%都是可以通过电子税务局来进行办理的，比如纳税人要申领发票，可以在网上申领，然后以邮寄配送的方式把发票送到纳税人手中。当然纳税人也可以在网上办理相关手续以后，到自助办税终端自行领取发票，避免到办税服务厅柜台面对面的接触。对于纳税人在办税过程中遇到的一些问题，或者有一些个性化的需求，国家税务总局也强化了12366热线和微信渠道个性化的答询功能。

王道树表示，还是会有少量的办税缴费事项、少量的纳税人需要到办税服务厅办理业务，对于这种情况也做了安排，主动引导纳税人事先进行预约，对纳税人进行错峰安排。在办税服务厅，隔一个窗口设置一个工作席位，从而降低人员在办税服务厅聚集可能带来的疫情传播风险。当然各地的办税服务场所，包括办税的自助设备，都按照防疫工作的要求进行了严格的消毒和杀菌，所有进入办税服务场所的人员也都需要戴好防护口罩。

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