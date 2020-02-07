人社部:适当调整2020年度“三支一扶”人员招募工作安排

人民网北京2月7日电 （任妍）2月7日，记者从人社部获悉，近日，人力资源社会保障部办公厅印发通知，要求切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和扶贫）计划有关工作，适当调整或延后2020年度“三支一扶”人员招募工作安排。

通知要求，各地要统筹做好疫情防控工作，关心关爱在基层服务的“三支一扶”人员，密切关注“三支一扶”人员的假期外出情况、身体健康状况等，精准摸排情况。

通知要求，要根据疫情防控情况和相关部署，适当调整或延后2020年度“三支一扶”人员招募工作，疫情期间不组织开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，按时按规定发放在岗“三支一扶”人员的工作生活补贴和一次性安家费。

通知要求，要根据当地党委政府的统一部署和实际需要，支持“三支一扶”人员积极参加基层疫情防控工作。对参加疫情防控工作的“三支一扶”人员，要求加强个人防护，落实防护措施，切实保障安全。

(责编：任妍、孙阳)