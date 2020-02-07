四部门印发通知支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训

人民网北京2月7日电 （任妍）2月7日，记者从人社部了解到，为助力打赢疫情防控阻击战，进一步提升劳动者素质和技能水平，我国将采取免费开放线上职业技能培训资源等措施，支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训。
国家发展改革委、人力资源社会保障部、工业和信息化部、全国总工会等四部门近日联合印发《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情 支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训的通知》。通知从六方面对支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训作出部署安排。
一是免费开放线上职业技能培训资源。疫情期间，依托五家线上职业技能培训平台，对劳动者实行重点课程免费开放。
二是提升线上职业技能培训资源质量。针对线上职业技能培训优化用户界面、完善课程内容、增强师资力量。
三是完善线上职业技能培训配套服务。做好风采展示、资费优惠、就业需求信息对接、培训后评估等配套工作。
四是加大线上职业技能培训扶持力度。加强线上线下融合，支持参加线上职业技能培训的劳动者优先在公共实训基地参加技能实训，鼓励平台间共享培训资源。
五是积极开展宣传动员。提升线上职业技能培训的社会影响力和政策知晓度。
六是强化组织实施。各地区、各部门要切实强化组织领导，明确相关部门职责，保障培训参与度和培训效果。
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