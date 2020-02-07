发改委：疫情防控期多措并举降低企业用电成本

人民网北京2月7日电 （记者罗知之）国家发展改革委办公厅今日发布通知称，在疫情防控期间疫情防控期间采取支持性两部制电价政策，降低企业用电成本，支持企业共渡难关。
《通知》要求，对疫情防控期间暂不能正常开工、复工的企业，放宽容（需）量电价计费方式变更周期和减容（暂停）期限，电力用户即日可申请减容、暂停、减容恢复、暂停恢复。申请变更的用户不受“暂停用电不得小于15天”等条件限制，减免收取容（需）量电费。对于疫情发生以来停工、停产的企业，可适当追溯减免时间。
《通知》指出，对因满足疫情防控需要扩大产能的企业，原选择按合同最大需量方式缴纳容（需）量电费的，实际最大用量不受合同最大需量限制，超过部分按实计取。
此外，《通知》还要求，全力保障为疫情防控直接服务的新建、扩建医疗等场所用电需求，采取免收高可靠性供电费等措施，降低运行成本。
国家发改委要求，国家电网有限公司、南方电网公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司细化落实相关电价政策，主动向用户宣传告知，做好用户申请受理、办理减免等工作。
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