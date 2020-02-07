全国工商联：全力做好抗击疫情和企业复工生产的政策信息传递工作

人民网北京2月7日电 （任妍）2月7日，记者从全国工商联了解到，为使广大民营企业及时了解各地疫情防控狙击战的进展情况，掌握中央机关相关部委、地方党委政府当前出台的支持民营企业发展的政策信息和专家学者对当前及今后一个时期形势的分析，把做好政策服务、信息送达工作作为年度开局的一项重要工作来抓。全国工商联政策服务形成了“一站齐”“一键全”的效果，既有效服务了民营企业参与防控疫情阻击战的精准性、针对性，又极大地增加了民营企业获取政策信息的便利感、获得感。

据了解，全国工商联组织力量分类梳理编辑了近30万字的《疫情防控期间中央及地方相关文件政策摘编》，2月6日已经通过多种渠道发送工商联系统、商协会组织和广大民营企业。

据悉，全国工商联在门户网站、微信公众号上开辟“抗疫狙击战，工商联在行动”和“稳增长保就业，支持民企在行动”两个专栏，第一时间转发中央、地方党委政府出台的政策信息和举措，邀请民营经济研究会专家和相关学者进行政策解读，宣传各地复工复产的典型案例和经验做法，为广大民营企业建立起了解各方面政策“集散地”，方便商协会、广大企业及时了解各方情况和信息，助力企业排难而进，坚定发展信心，走好发展上坡路。

据统计，截至2月7日18时，专题建成以来，网站日均访问量已达570万人次。

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