真金白银，助力企业渡难关（锐财经·一手抓防疫，一手促发展 ②）

连日来，安徽省马鞍山市组织相关企业加大疫情防控应急物资生产，全力保障防控一线和重点领域需求。马鞍山经开区安徽开米绿色科技有限公司从1月底开始复工复产，开足马力生产消毒液、抑菌洗手液等物品。

王文生摄（人民视觉）

自疫情发生以来，两类企业备受社会关注。一类是防疫物资生产企业，如何确保他们复工复产，挖足潜能？一类是受疫情影响较大的交通运输、餐饮、住宿、旅游等行业企业，其中不少又是中小微企业，如何帮助他们挺过目前的困难？针对这些问题，近期相关财政金融政策陆续出台，给予企业实际支持。有关方面指出，这一揽子政策将帮扶相关企业渡过困难时期。疫情对中国经济的影响是阶段性、暂时的，疫情缓解以后，中国经济将会迅速企稳。

政策力挺复产保供

口罩、护目镜、消毒剂、消毒液，这些重要的防疫物资成为近来的抢手货。记者从采访中了解到，为扩产能保供应，不少地方正鼓励企业开足马力抢生产，有的还直接与企业合作，新设生产线，补上产品缺口。国家层面，财税金融方面也做出了针对性安排。

在2月7日国新办发布会上，财政部副部长余蔚平介绍，为对防控物资保障的重点企业加大资金支持，财政部联合人民银行等有关部门首次实施专项再贷款与财政贴息政策。中国人民银行提供3000亿元专项再贷款，两项政策捆绑发力，疫情防控重点保障企业的实际融资成本将降至1.6%以下。

也有企业担心，现在开足马力，将来会不会产能过剩？为了鼓励企业保质保量增加紧缺的重点医疗防护物资生产，企业多生产的重点医疗防控物资，如N95口罩、防护服等，将全部由政府兜底采购收储，给重点生产企业一颗定心丸。

税费方面也有多项利好。一方面支持重点企业扩大产能。对疫情防控重点物资生产企业，全额退还增值税增量留底税额，这相当于增加企业现金流。同时取消单位价值500万元的限制，对扩产能购置的生产设备，都允许一次性在企业所得税税前扣除。另一方面，对相关防疫药品、医疗器械免收注册费，加大对药品和疫苗研发的支持。此外，为加快防控物资及时运送到位，对运输疫情防控重点物资的企业给予免征增值税的政策。

信贷扶持小微企业

对交通运输、生活服务等受疫情影响较大的民生行业，政策则着力于帮扶企业渡过难关。

日前召开的国务院常务会议明确，对受疫情影响较大的交通运输、餐饮、住宿、旅游等行业企业，亏损结转年限在现行结转5年的基础上，再延长3年。另外，对受疫情影响较大的行业，包括快递、民航等给予增值税、企业所得税等税费的优惠。

受疫情影响，一些小微企业在资金、运转等方面也出现了暂时性困难。银保监会副主席周亮表示，银保监会指导银行、保险机构采取了多种帮扶措施。比如很多大行和股份制银行对湖北省内的小微企业贷款利率在去年基础上再次下调0.5个百分点。一些银行为受疫情影响的小微企业增加了专项信贷额度，对逾期利息给予减免，为小微企业提供融资支持等。

短期有应急举措，长期则在治本上下功夫。周亮介绍，今年还将重点从增量、降价、提质和扩面四方面着手做好小微企业的金融服务。增量，是单户授信1000万元及以下的普惠型小微企业贷款增速不低于各项贷款的增速，有贷款余额的户数不低于上年水平。降价，是要努力实现普惠型小微企业的贷款综合成本进一步降低。提质，就是提高小微企业贷款中的信用贷款、续贷和中长期贷款的比例。扩面，是新增贷款要更多投向首次从银行机构获得贷款的小微企业，即首贷率要提高。

“当前，疫情防控正处于攻坚克难的关键阶段。”余蔚平说，财税金融一揽子政策，有助于进一步降低相关企业生产运营和融资成本，加大防疫物资和医药产品供给保障力度，帮扶相关企业渡过困难期，有效调动社会各方资源，为坚决打赢疫情防控阻击战提供更好支撑。

金融提振市场信心

今年1月1日，中国人民银行宣布下调存款准备金率0.5个百分点，释放8000亿元长期资金。春节开市之后，2月3日和4日，又累计开展了1.7万亿元的公开市场回购操作，向市场投放资金。

“应该说，这些举措充分显示了央行稳定市场预期、提振市场信心的决心。”中国人民银行副行长潘功胜说，从现在市场运行来看，公开市场7天和14天的中标利率较前期下降10个基点，分别是2.4和2.55。在量增价降的背景下，整个金融市场利率也在下行。2月6日，银行间市场的隔夜回购利率和7天回购利率分别是1.8和2.3左右，应该说走势是非常平稳的。

潘功胜介绍，当前人民银行正认真分析和评估疫情对中国经济的影响。在货币政策方面，下一步，一是要加大逆周期调节的强度，保持流动性合理充裕，为实体经济提供良好的货币金融环境。二是要进一步深化利率市场化改革，完善市场报价利率传导机制，降低社会融资成本。三是继续发挥结构性货币政策工具的作用，如定向降准、再贷款、再贴现等，加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

“在世界主要经济体中，中国仍然是少数实施常态化货币政策的国家，宏观调控政策空间仍然是充足的。”潘功胜说，疫情对中国经济的影响是阶段性的、暂时的，疫情缓解以后，中国经济将会迅速企稳。

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