市场监管总局局长调研防护服企业：确保出厂一件、合格一件

人民网北京2月8日电 （邢郑） 记者获悉，为进一步落实落细落地市场监管疫情防控工作，2月7日，市场监管总局局长、党组书记肖亚庆与河南、安徽、江西等地防护服生产企业、市场监管部门进行视频连线，并深入河北省有关防护服生产企业、医疗器械检验机构等单位调研，就加大医用防护服供应力度、保障产品质量安全等进行实地督导。他鼓励企业开足马力生产防护服等紧缺医疗物资，千方百计保质量、保供应，确保出厂一件、合格一件、安全一件。

肖亚庆指出，各级市场监管、药品监管部门要按照中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的部署要求，主动作为、靠前服务、精准帮扶，着力解决生产企业燃眉之需和实际困难，积极推进紧急防护用品企业复产扩产，强化科学监管、依法监管，努力保障产品质量安全。企业要千方百计挖掘潜能、扩大产能，努力为奋战在抗疫一线的“白衣卫士”提供更多安全护身“铠甲”，众志成城抗击疫情。

据了解，7日上午，肖亚庆通过视频连线方式，调研河南新乡市华西卫材有限公司、安徽富美医疗科技有限公司、江西海福特卫生用品有限公司等防护服生产企业，详细询问了企业当前的生产情况、所需原材料价格与供应情况，以及进一步提高产能存在的难点和堵点问题，认真听取了三地市场监管和药品监管部门相关工作措施落实情况的汇报。他强调，企业多一份产品，抗疫一线就多一份保障，在疫情防控的关键阶段，各级市场监管、药品监管部门要冲在一线、主动谋划、靠前服务，凡是企业复产生产扩产需要的，凡是产品质量提升需要的，都要想法设法解决好、服务好、监管好。

随后，肖亚庆一行奔赴河北开展实地调研，他下到企业车间、走进生产线，问需企业，了解最紧迫的问题。在涿州际华三五四三针织服饰有限公司、石家庄市井陉县新兴际华三五零二职业装有限公司，他鼓励企业担当作为、挖掘潜力、重组产能、达产扩产，开足马力生产防护服等紧缺医疗物资，千方百计保质量、保供应，确保出厂一件、合格一件、安全一件。在河北医疗器械与药品包装材料检验研究院，他与检验人员进行了深入交流探讨，全面了解了防护用品检测情况，以及检测方法的研发进展，要求检测机构攻坚克难，提高检测效率，为打好疫情防控阻击战提供强有力的技术支撑。

肖亚庆在调研时还强调，抓好重点医疗物资保障是疫情防控的重要支撑。各级市场监管和药品监管部门要充分发挥战斗精神、奉献精神，到战“疫”一线，为企业提供精准服务、便捷服务、高效服务。要增强大局意识和全局观念，在保证质量安全的前提下，打破常规，特事特办，立足市场监管职责，胸怀疫情防控大局，千方百计解决企业实际问题，想方设法支持企业复产扩产，积极主动帮助企业提高质量管理能力，用最大努力、最实举措，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

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