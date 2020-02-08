市场监管总局部署全国计量系统为疫情防控提供检定校准服务保障

人民网北京2月8日电 （邢郑） 截至2月4日，全国各级计量机构按照市场监管总局部署，交出了一份“计量保障成绩单”——出动人员2.3万余人次，检定温度计量器具3.5万余台件，校准温度计量器具4.7万余台件，检定或校准其他医用计量器具6万余台件；开展计量技术服务2.6万余次，服务医疗卫生单位近9千家，服务其他单位（包括计量器具生产企业、机场、车站、高速公路等）近8千余家。

春节期间，市场监管总局下发了《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间计量保障工作的通知》，要求各地把疫情防控作为当前一项重大政治任务，主动与当地卫生防疫、医院等医疗卫生机构沟通，做好疫情防控医疗机构相关医疗设备计量检定校准工作；加强对疫情防控相关医疗设备企业的技术服务，开展公共场所疫情防控工作中测温设备的现场计量检定校准服务。

据了解，各地立即行动，全力以赴做好疫情防控计量保障工作。湖南成立了疫情防控计量技术保障和应急处置工作组，统一调度安排检定校准和技术服务。辽宁实行全省疫情防控计量检定工作重要情况直报制，实时掌握全省计量检测对接和需求情况，及时完成疫情防控计量器具的检定校准工作任务。针对测温仪器量大、任务重、基层技术机构能力不足等问题，市场监管总局计量司还依托温度、生物、医学、电离辐射、临床医学等全国专业计量技术委员会，利用微信群建立起5个技术交流平台，由专家及时解答一线人员遇到的防疫相关仪器检定校准技术问题600多个，成为防疫一线计量仪器检定校准人员的坚强后盾。

与此同时，面对交通枢纽以及商场、超市、医院等人员聚集的公共场所测温设备的计量检定校准需求格外迫切的情况，各地24小时不间断受理业务，免费开展计量检定校准，确保疫情防控工作有序开展。福建、重庆紧急采购一批玻璃体温计和电子体温计作为备用计量设备替换使用，避免因检测时长造成监测空挡。甘肃建立绿色通道，采取疾控中心统一收集辖区内体温测试仪器，省计量院随到随校的工作方式，最大限度提高校准效率。

“在全国人民携手共同抗击新型冠状病毒的关键时刻，体温监测设备的性能稳定，测量准确可靠，对疫情的及时发现和防控都起着至关重要的作用。”哈尔滨市第五医院写给黑龙江省计量检定测试院的一封感谢信，指出了计量工作的重要性。

此外，不少地方建立了绿色通道，保证检测服务随叫随到、随到随检，助力医疗卫生机构高质量开展疫情防控工作。贵州、江苏在网站上向社会公布疫情防控相关仪器设备检校机构信息和相关检测能力。陕西针对青海人民医院的计量需求，选调专业人员驱车近900公里远赴西宁，为5台防疫医疗设备现场校准。中国测试技术研究院完成疾控中心送检的医学影像质量保证仪器的检校工作，确保设备正常投入使用。全国医学计量技术委员会开展急救转运呼吸机和无创呼吸机计量校准技术研究，申请并启动相关计量校准规范的制定工作。全国临床医学计量技术委员会加快制定超短波治疗机校准规范、二氧化碳培养箱校准规范等防疫相关仪器设备的计量校准规范，指导有关单位对PCR仪等新型冠状病毒检测用仪器设备进行计量校准。广西、湖南、福建、黑龙江等省区根据企业实际需求，组织相关计量技术专家，指导和帮助企业尽快恢复防疫保障物资生产和加速投产。浙江对全省所有测温设备生产企业开展现场监督与服务，指导企业在计量管理方面查漏补缺，提供绿色通道服务，鼓励企业创造条件提供高质量物资保障。上海针对要捐赠至疫情重点地区的体温计生产企业的需求，协调型式评价机构在5天内就完成了相关型式评价工作。

(责编：邢郑、孙阳)