人社部：春节延长假期间上班的职工应先安排补休

人民网北京2月8日电 （任妍）记者从人力资源和社会保障部获悉，人力资源和社会保障部、中华全国总工会、中国企业联合会中国企业家协会、中华全国工商业联合会2月7日联合印发《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间稳定劳动关系支持企业复工复产的意见》（以下简称《意见》），提出对因依法被隔离导致不能提供正常劳动的职工，要指导企业按正常劳动支付其工资；隔离期结束后，对仍需停止工作进行治疗的职工，按医疗期有关规定支付工资。对在春节假期延长假期间因疫情防控不能休假的职工，指导企业应先安排补休，对不能安排补休的，依法支付加班工资。
《通知》指出，协商处理疫情防控期间的工资待遇问题。支持协商未返岗期间的工资待遇。在受疫情影响的延迟复工或未返岗期间，对用完各类休假仍不能提供正常劳动或其他不能提供正常劳动的职工，指导企业参照国家关于停工、停产期间工资支付相关规定与职工协商，在一个工资支付周期内的按照劳动合同规定的标准支付工资；超过一个工资支付周期的按有关规定发放生活费。
支持困难企业协商工资待遇。对受疫情影响导致企业生产经营困难的，鼓励企业通过协商民主程序与职工协商采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位；对暂无工资支付能力的，要引导企业与工会或职工代表协商延期支付，帮助企业减轻资金周转压力。
《通知》还要求高度重视疫情对劳动关系领域带来的新挑战、灵活处理疫情防控期间的劳动用工问题、采取多种措施减轻企业负担、统筹各方力量加大指导服务力度。
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