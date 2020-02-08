应对春运返程高峰 公路、铁路、民航多措并举防控疫情

人民网北京2月8日电 （记者乔雪峰） 当前，各地在做好新冠肺炎疫情防控工作的前提下，正在积极组织推动各类生产企业复工复产，各类务工人员即将返程，学生也将错峰返校。记者从交通运输部获悉，春运前二十九日（1月10日-2月7日），全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客13.41亿人次，比去年同期下降38.6%。

受今年春节假期延长和疫情影响，春节后返程客流间隔显著拉长。随着春运返程人员越来越集中，返程客流高峰会马上到来。交通运输部门在疫情防控方面，都采取哪些措施来保障返程期间的运输服务工作呢？

控制交通运输工具客座率 避免交叉传染

“春运工作年年做，但今年春运大不同。”在国务院联防联控机制2月6日召开的新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长蔡团结指出，通过大数据分析，预计在正月十六前后客流会企稳回升，但是考虑到春节后的错峰返程，今年的返程持续时间会长，客流峰值比往年春运返程高峰会低一些，即便这样，客流量也会高于日常水平。

蔡团结表示，按照党中央、国务院的统筹部署，交通运输部党组每日调度，针对返程大客流，有针对性地研究相关的保障方案，坚决防止疫情通过交通运输工具传播，降低客流输入地区的输入性风险。总的原则是坚持“防运并举、分类指导，突出重点、周密部署”，确保春节后的错峰返程保障工作有力有序。

针对返程客流，交通部提出了六项应对措施。

一是做好交通运输工具和场站的消毒、通风和卫生清洁。二是加强客运场站进出站乘客的测温，如果超过37.3度，第一时间移交卫生健康部门。三是控制交通运输工具客座率，为乘客隔位、分散就坐提供空间，同时在交通运输工具的后部区域，预留一部分空间作为突发情况时的暂时隔离区域，避免交叉传染。四是要做好乘客信息登记和溯源工作，确保交通运输工具上一旦发现疑似病例或确诊病例，能够第一时间找到同乘的其他旅客。五是加强途中及事后的疫情防控。乘客在运输途中出现发热等症状，要到车厢后部的应急区域临时隔离，并以最快的方式将乘客送到留验站。六是加强一线从业人员的防护物资保障。因为从业人员在生产一线，感染风险相对较高，所以要指导从业人员做好自身防护。

控制列车客座率在50%左右 避免旅客在车厢内走动

铁路是国民经济的大动脉，在春运当中铁路春运最受关注。因为疫情的影响，今年的铁路客流出现了大幅度的下降。

“春节以来，铁路日均发送的人数只有238万，下降接近80%。”国家铁路集团客运部主任黄欣表示，为了应对有可能出现的返程高峰，我们还是需要科学有序的安排运力，通过科学的安排运力来为返程打好基础。特别是务工人员的返程，以及大中专院校的开学时间，利用大数据根据预售的数量来动态调整运力。

怎样做好返程旅客运输过程中的疫情防控工作?对此，黄欣从三个方面进行了介绍：

一是要防止人流的集中。通过加强售票管理，控制旅客列车的客座率，把列车客座率控制在50%左右，再通过列车工作人员在旅客上车以后引导大家分散就坐，避免人流的聚集，

改进列车内的服务方式，不再聚在一起开餐，采取送盒饭的方式，避免旅客在车厢内走动。同时加上广播宣传引导，告知旅客不要在车厢走动。

预留一些疫情防控必要的席位空间，针对各种车型，各种席别都预留一定的空间，预留包房，预留相对应的卧铺席位，相对应的座位席位，一旦有疫情需要隔离的时候，能够有单独空间供防控使用。

此外，列车内的服务方式也有所改变，将用单独送盒饭的方式取代同时开餐，避免旅客在车厢内走动；同时预留一些必要的疫情防控席位，一旦有需要隔离的乘客，能够提供单独空间使用。

二是车站和列车怎么防控。首先，严格做好车站和列车的测温。目前全国铁路2337个客运办理站，已经全面实行了进出站的测温。

在做好进出站测温的基础上，在列车运行途中，加强测温的抽检，如果发现异常的情况，及时向前方站卫生健康部门移交，并按照流程采取就地筛查、隔离和治疗的措施。

与此同时，要强化站车的卫生管理，要严格站车的通风消毒和卫生保洁等防御措施，普通列车加强途中的通风，空调列车将新风量设置到最大档位。对客流较大的车站，客流密集的地方加大清洁和消毒频次，对终到和始发的列车进行趟趟全面消毒。

此外，加强面向旅客服务的工作人员自身防护。在此也提醒广大旅客注意自身防护，我们采取的很多措施也需要广大旅客的支持理解和配合。

三是确保铁路运输安全畅通。黄欣表示，这个时期一定要确保大动脉的安全畅通，为旅客的必要出行，为防控物资和医务人员的运输，为国民经济的正常运行提供有力的运输保障。

记者从北京铁路局了解到，截至2月8日，北京铁路局为管内各车站及车上，配备门式红外测温仪12台、固定式红外测温仪202台、手持移动测温仪1928个，采取固定红外和移动式手持测试体温相结合方式，确保所有进出车站人员和旅客人人测试体温。

记者从上海新型冠状病毒感染肺炎防控工作情况新闻发布会上了解到，截至2月7日，虹桥机场、虹桥火车站共设置16个检测点，虹桥枢纽机测体温122万人次，发现体温异常101人，“120”转运60人。火车站累计转运A类人员1695人，其中集中隔离8人，居家观察1687人。

加强机场、机上的消毒 在客舱内设置“留观区”

“今年民航不会出现像往年一样的返程高峰，但是节后会出现小幅波动。民航现在有大量的富余运力来应对节日后的波动，能够及时做出调整，满足市场需求。”民航局运输司司长于彪表示，受疫情的影响，加上民航相继出台免费退票政策，民航的春运客流量大幅下降，整个春运假期7天时间旅客运输量仅651万人次，和去年同期相比，减少近一半。于彪表示，尽管客流量大幅下降，但鉴于防疫形势严峻，民航采取以下措施加以应对：

一是要“严格防”。在旅客登机前加强健康监测，不能把任何问题带进机场、带上飞机。

二是落实“精细控”。加强机场和机上的消毒。坚持按照标准规范，按时进行通风，保持客舱空气的新鲜。

三是简化服务程序，通过简化服务程序减少人员接触。要求旅客全部都要佩戴口罩。采取尽量精细化的措施，例如在值机过程中，尽量安排旅客坐的相对分散、相对宽松，从而保持相对安全距离。

同时，在客舱内设置“留观区”，应对突发病患情况。长途国际航班一定要用餐时，也要采取临近座位的旅客分批就餐的方式，避免交叉感染。

总之，民航在节后运输当中也要尽可能采取细化的措施，加强对病毒传播的防控，决不让机场的公共区域和客舱成为病毒传播的渠道。

记者从中国民航局获悉，在此次疫情期间，机场也打出了一系列防控疫情的“组合拳”。各机场在候机楼入口处适当位置都配备了非接触式体温检测设备，并为旅客提供必要的手卫生消毒产品。在消毒方面，机场加强对航站楼等人流密集区域的通风及消毒。加大空调系统的新风送风量，对值机柜台、证件查验柜台等这些旅客高频接触的服务设施进行每日消毒，对空调过滤器和滤网进行深度消毒。

为做好工作人员的个人防护，机场要求服务人员在岗期间均佩戴口罩，对于和旅客进行直接接触的工作人员，比如安检人员需戴手套，强调要加强手的卫生消毒。

对搭载可疑发热旅客的航班，机场会为其提供专门通道或远机位停靠。对于可疑发热旅客，将设置专门的转运程序和路线，避免与其他旅客发生接触。

(责编：乔雪峰、吕骞)