湖北省首次公布新冠肺炎病死率 天门市5.08%为全省最高

人民网北京2月9日电（记者 毕磊）据湖北省卫生健康委员会公布的数据显示，截至2020年2月8日24时，湖北省累计报告新型冠状病毒肺炎病例27100例，全省累计死亡780例，病死率2.88%。这也是湖北省卫生健康委员会首次公布省内各地市病死率的相关数据，其中，天门市、武汉市、鄂州市的病死率排在全省前三位。

数据显示，截至2020年2月8日24时，湖北省累计累计死亡780例，病死率2.88%，其中：天门市10例、病死率5.08%，武汉市608例、病死率4.06%，鄂州市21例、病死率3.29%，荆门市19例、病死率2.87%，潜江市2例、病死率2.44%，黄冈市43例、病死率2.01%，仙桃市5例、病死率1.32%，荆州市13例、病死率1.30%，孝感市29例、病死率1.19%，宜昌市8例、病死率1.13%，随州市9例、病死率0.91%,咸宁市4例、病死率0.81%，襄阳市7例、病死率0.71%，黄石市2例、病死率0.26%。

湖北省卫生健康委员会网站截图

(责编：毕磊、夏晓伦)