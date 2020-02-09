财政部：各级财政共安排疫情防控资金718.5亿元

人民网北京2月9日电 9日，财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署联合召开全国电视电话会议，动员部署强化疫情防控重点保障企业资金支持工作。财政部部长刘昆在会议上表示，疫情发生以来，财政部加大疫情防控资金保障力度。截至2月8日下午6点，各级财政共安排疫情防控资金718.5亿元，实际支出315.5亿元。

“财政部门要根据疫情发展态势和防控需要，继续做好经费保障工作，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。”刘昆说，“中央财政将根据疫情防控需要，继续出台和完善有关财税支持政策。地方财政部门要强化责任担当，吃透政策、积极对接、主动服务，认真落实落细各项财税政策措施，让政策发挥更大作用、更好效果。”

他表示，做好维护社会稳定工作，是有效应对重大疫情的重要保障。要落实好“县级为主、省级兜底”的原则，省级财政部门要密切监控各地情况，切实落实“三保”要求，不得出现“三保”无法保障的情况。

“要增强大局意识和全局观念，采取防控举措时，既要考虑本地区本领域防控需要，也要考虑对重点地区、对全国防控的影响。”刘昆强调，“各级财政部门要坚定信心，做好应对各种复杂困难局面的准备，积极支持企业复工复产，加大对防疫保障企业和受疫情影响较大行业企业财税支持力度。”

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