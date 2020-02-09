工信部出台20条政策措施支持中小企业复工复产渡过难关

人民网北京2月9日电 （孙阳）2月9日，工业和信息化部印发《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》，明确将采取全力保障企业有序复工复产、进一步加强对中小企业的财政扶持、进一步加强对中小企业的金融扶持、进一步加强对中小企业的创新支持、进一步加强对中小企业的公共服务、进一步加强统筹协调等六方面20条措施，帮助广大中小企业坚定信心，强化措施，实现有序复工复产，渡过难关。

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