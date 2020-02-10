20万连锁门店，持续开业稳供应（锐财经·一手抓防疫，一手促发展③）

在湖北省荆州市中心城区一家大型连锁超市，戴上口罩的市民正有序选购蔬果商品。

黄志刚摄（人民视觉）

疫情防控的关键期，保持正常经济社会秩序至关重要。近日，中国连锁经营协会联合全行业共同发起“保障供应，稳定物价，持续开业”倡议，盒马、华润万家、大润发、沃尔玛、家乐福、永辉、超市发、物美等近300家零售企业约20万个门店积极响应，覆盖全国大部分地级以上城市。

专家指出，保供稳价是一场一定要打赢的硬仗，确保品牌连锁零售门店正常营业，不仅有利于稳定供给、稳定物价，更有利于稳定市场情绪和预期。

日常供应不打烊、不断货

据介绍，“保障供应，稳定物价，持续开业”倡议发出后，近300家零售连锁企业做出承诺：多方筹措货源，及时补货，重点保障米、面、油、蔬菜、肉、蛋、奶、方便面等生活必需品供应，引导消费者适度购买、无需囤货。这些企业同时加强连锁门店价格行为统一管理，将积极开辟与日常生活关系密切的低价、平价生活必需品销售专区，坚决杜绝哄抬物价、囤积居奇等行为。

2月8日上午，北京居民陈女士通过手机上的盒马APP下单了香椿、菠菜、里脊肉、智利车厘子，约定了送货时间。下午4时10分，快递员准时把新鲜的食品送到小区门口。“前阵子新鲜菜少，送货不好约。现在我感觉基本恢复正常，商品也很丰富，只要取货时做好防护就行了。心里踏实了许多。”

阿里巴巴相关负责人对本报记者介绍，“目前，盒马在全国的物资供应非常稳定。盒马联合饿了么平台，在满足消费者线上购物需求的同时，还利用线下蔬果合作基地直采供货、骑手配送到家的供应链路，确保居民生鲜供应不打烊、不涨价、不断货。”

为了给顾客提供安心安全的购物环境，各大零售门店按照有关要求全面加强了卫生消毒，并做好员工自身防护检查。地面、购物车（筐）、扶手等，大多做到一天2次以上消毒；食品接触面、刀具、加工生产工具等实时除菌消毒。

生产稳定、物流到位

零售门店商品充足，背后是“菜篮子”“米袋子”“果盘子”的稳定生产、物流到位。据介绍，中粮集团积极组织货源，每天发往武汉市场的大米超过200吨、面粉面条合计约50吨、食用油约300吨。中盐集团提前与武汉市政府协商开通食盐运输绿色通道事宜，确定24辆应急物资运输车辆，组织节日休假职工近百人做好装车发运准备，确保武汉市及湖北省疫区的食盐需求。

多地积极响应，保证供应充足。北京制定《生活必需品供应保障工作方案》，春节前投放储备冻猪肉4000余吨，要求本市7家重点农产品批发市场、14家连锁超市、15家连锁餐饮企业和10家蔬菜直营直供企业同时开展蔬菜联合保供工作。江苏在春节前累计投放储备肉达3500吨，动员盒马鲜生、永辉等大型连锁企业，加大生鲜、副产品、方便食品市场供应。

商家纷纷承诺不涨价。浙江省金华市市场监管局发起防疫产品销售公开承诺活动倡议，848家药品零售企业公开承诺相关药品、产品绝不涨价。厦门上千家药店承诺口罩零售售价不超过进价35%，酒精等消毒用品零售售价不超过进价30%等。江苏省太仓市58家食品生产经营企业承诺不囤积货物，不哄抬物价。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍对本报记者表示：“在抗击疫情的过程中，一些人隔离在家，多数人自己做饭。这时，生活必需品价格的稳定有助于稳住人心，使人们愿意居家隔离，共同参与到抗击疫情中。”

做更充分的准备

在全国各地积极响应下，目前各地生活必需品市场供应总体充足，价格运行基本平稳。

商务部数据显示，目前粮油价格保持平稳，百家大型农副产品批发市场粮食、食用油批发价格2月6日比节前（1月17日）分别微涨0.7%和0.5%。肉类价格小幅波动，其中猪肉、羊肉较节前微有上涨，禽类产品价格小幅下降。鸡蛋批发价格比节前有明显下降，蔬果价格略有上涨。2月6日，30种蔬菜批发均价每公斤5.49元，比节前上涨10.7%；6种水果批发均价每公斤6.46元，比节前上涨2.4%。

如何更好实现保供稳价？国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群接受本报记者采访时表示：“疫情对生产、销售及物流都有不小的影响，因此保供稳价是个硬任务。”他认为，首先是相关生产能力要及时恢复并迅速增加。疫情防控目前处于最关键的阶段，要做更充分的准备，增加相关生产能力十分重要。二是供应体系方面，要进一步把运输等相关工作衔接抓细、抓实、抓好。“随着疫情发展，中国各地也在积累经验。当前要尽快在细节方面加以改善。”

赵萍认为，中国此前建立了粮食、猪肉等重要物资的储备制度，今后有必要建立防疫物资保障机制以及相应的国家储备。“近年来，世界各地疫情时有发生，公共卫生用品的需求已经从偶然需求转变为一个国家长期性和战略性的需求。因此，尽快建立防疫物资储备，是保供稳价的重要制度性保障。因为它会发挥蓄水池的作用，在特殊时期能够更好地保障市场供应，稳住价格。”

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