税收服务好 活水养大鱼（财经眼） 

制图：汪哲平

作为营商环境的重要组成部分，税收环境好坏直接影响市场活力和企业发展。今年1月1日起，《优化营商环境条例》开始实施，从法制层面明确了打造市场化法治化国际化营商环境的要求。

那么，当前我国税收营商环境整体状况如何？纳税人在办税过程中有怎样的感受？减税降费政策在企业落实得怎么样？记者采访了一线企业和相关专家。

助力疫情防控

“企业只管安心生产，剩下的事交给我们。”

“口罩的重要性不用多说，现在就是要提高生产效率，企业只管安心生产，剩下的事交给我们。”大年初三早上7：50，江西省进贤县税务局李渡税务分局副局长李庆华已经打了15通电话，帮助所联系企业解决生产经营中的困难。

进贤县是全国知名的医疗器械生产大县，有“医疗器械之乡”之称。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，口罩、防护服、医用手套等医疗防护物品需求激增，当地税务部门调派县域范围内4个生产医疗防护物品企业片区的税务人员，第一时间参与防控工作。

“你们的财务人员去外地过节了是吧？别急，我们来帮你。”在协助医疗防护企业开足马力生产的同时，李庆华和他的同事义务当起了会计，热心地做好税务辅导。

在突如其来的疫情面前，良好的税收服务成为企业安心生产的重要助力。到大年初四，进贤县19家具有医用口罩生产资质的企业已恢复生产，口罩日产量从20万个提升至46万个。

杭州安誉科技有限公司同样是奋战在防疫物资生产一线的企业，公司主打产品正是新型冠状病毒核酸检测及最终确诊的核心设备。春节期间，公司满负荷生产驰援武汉，发票用量增加。在接到安誉科技通过电子税务局提交的发票申请后，杭州市税务局立即启动发票申领流程，并联系快递公司送上门，保障企业发票使用。

为扎实做好疫情防控期间办税缴费服务保障工作，春节期间，国家税务总局指导各地税务部门积极拓展“非接触式”办税缴费服务，发挥电子税务局、手机APP等渠道的作用，提高涉税事项网上办理覆盖面。

“只要发微信提出问题，就会得到及时答复，足不出户就解决了涉税问题，办业务、搞防疫两不误。”山东潍坊市云峰纺织有限公司会计张来利说，目前在潍坊，纳税申报、发票申领、发票代开、社保费缴纳、车辆购置税缴纳等常见业务均可在线办理。

办税便捷轻松

“企业在办税上花的时间和成本少了，整体营商环境就会越来越好。”

疫情防控中的税收服务，是我国优化税收营商环境的一个缩影。近年来，税务部门持续推出多种服务新举措，全方位减轻企业办税负担。去年11月，国家税务总局发布《全国税务机关纳税服务规范》（3.0版）和《税收征管操作规范》，进一步推动全国范围内税费业务办理的统一化、规范化、标准化，从“互联网+”“大数据”等信息化视角出发，统一业务标准，简化征管流程，更好地促进办税缴费提速减负。

对于税收营商环境的变化，身处一线的企业最有发言权。采访中，不少企业都表示，明显感受到税收环境不断改善，现在办税越来越轻松。

——办税网络化，“网路”逐步成为办税“主路”。

珠海横琴新区，总部经济特征突出，超过90%的企业实际生产经营地址不在横琴辖区，而是分布在北京、上海、广州、深圳乃至香港、澳门等地。过去这里很多涉税业务不能在网上办，企业每月需安排财务人员“两地跑”或聘请涉税中介代办，产生高额办税成本。

如今，横琴税务局开发建设的“V-tax平台”为企业解决了难题，通过实时音视频远程交互、涉税资料电子扫描报送等方式，为辖区的纳税人提供了基本覆盖日常业务的网上办税渠道，自上线以来，已为超过1.2万人次提供了可视化智能联办服务，其中港澳纳税人占了一半，共查询下载打印电子税票超过5万份。

“人在澳门，就能交横琴的税，有效节省了我们办税的人力成本和时间成本。”珠海横琴跨境说网络科技有限公司首席执行官周运贤介绍，跨境说公司从最初14个人发展到现在160多人，员工中有20%是澳门人，“V-tax平台”极大便利了公司涉税业务办理。

受益的不只有横琴这样的沿海开放地区。如今在云南，“一部手机办税费”成为常态，纳税人、缴费人通过手机操作，足不出户即可办理社保费、车购税等110余项涉税服务。

“税收营商环境好坏，从网上办税的数据变化中便可一探究竟。”中央财经大学教授樊勇告诉记者，2012年只有10%的税务机关开通了网上办税服务功能，而目前税务系统已100%开通网上办税服务厅，实现涉税信息采集、申报缴税、发票业务、税收优惠、证明办理等涉税事项的网上受理，“网路”已逐步成为纳税人的办税“主路”。

——服务个性化，实现“一把钥匙开一把锁”。

“眼看大批车辆到期报废，新能源车又因为资金周转一时无法采购到位，这个节骨眼上，税务营商专员主动上门辅导政策，协调加速办理，270多万元留底退税一周到账，真是解了燃眉之急！”无锡公交集团经理顾小军在感谢信中写道。

随着办税流程日趋网络化、规范化，纳税人、缴费人遇到的共性问题得以越来越快捷地解决，而如何解决好企业遇到的个性化问题，则直接关系到税收服务在企业的“最后一公里”是否畅通。

在江苏无锡，一支由百余名税务人员组成的营商专员队伍，专门负责为企业“定向解难”，通过专人联系、专档管理、专属服务，“一把钥匙开一把锁”地为当地重大项目、重点企业以及“专精特新”小巨人企业等精准排忧解难、出谋划策。

在营商专员的建议帮助和协调跟进下，面临出口困境的横河自动化系统集成公司顺利获批增值税一般纳税人资格试点，不仅实现了扭亏为盈，每年还可至少节约成本400万元。

——审批大简化，“最多跑一次”事项不断扩容。

大幅精简纳税人办税资料，70种外部门证明类资料不再需要报送，148个事项实现“最多跑一次”……按照“最大限度便利纳税人，最大限度规范税务人”的原则，新版《纳税服务规范》鼓励各地创新办税方式，进一步提高办税服务质效。

近日，新成立的北京某酒店管理有限公司需办理企业开办流程并申请增值税发票，企业负责人于先生通过“e窗通”线上服务平台办理了相关业务并申请发票，税务人员随即在系统中接收到企业的工商登记套餐式办理登记表并即时办结，完成全部申请流程仅耗时20分钟。

去年11月，北京市税务局对纳税人、缴费人办理涉税（费）事项做了进一步梳理，使“最多跑一次”办税事项由原来的5大类119个事项一下子增加到了12大类162个事项，已占到北京市纳税人、缴费人日常办理依申请涉税（费）事项的87%。

“企业在办税上花的时间和成本少了，整体营商环境就会越来越好。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说。

释放税费红利

“税费负担降下来，发展活力加上去。”

相比于办税便利化带来的获得感，减税降费带来的真金白银更让企业发展如虎添翼。2019年，我国实施了更大规模减税降费政策，总额超过2万亿元，涉及多项税费政策调整。如何在短时间内让企业吃透政策，尽快享受税费红利，是对税务部门的一次大考。

去年4月1日，作为减税降费“重头戏”的深化增值税改革正式实施。就在改革落地前一周，各地税务机关完成了对900多万户一般纳税人的宣传辅导，现场组织1.3万次培训，推送短信、微信1900万条，办税服务厅面对面辅导99万人次，上门一对一辅导48万户次。同时，税务部门还不断创新网上服务方式，让企业快速便捷地享受税收优惠，把税费红利送上门。

“国家减税降费力度空前，集团涉及的税种也多，好在有税务部门研发的‘提示服务系统’，能够自动推送资料清单、自动生成统计表格，省时又省力，还能避免出错。”山东豪迈科技集团财务总监刘海涛说。

刘海涛告诉记者，在税务部门精准指导下，豪迈集团去年完整享受到了包括高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧、深化增值税改革等多项税费优惠政策，合计减免税费2.3亿余元；集团将这笔资金及时用于技改投入和科技创新，目前，自主研制的系列直驱转台已投入使用，替代了进口，降低了自制机床的制造成本。

数据显示，去年深化增值税改革后，我国月均净增一般纳税人8.88万户，相当于改革前的近两倍，中国企业500强中的426家实体企业研发投入大幅增长21.7%。2019年全年，减税降费共拉动GDP增长约0.8个百分点。

世界银行发布的《全球营商环境报告2020》显示，我国营商环境全球排名跃居全球第三十一位，较上年提升15位，其中纳税指标排名在前两年提升的基础上，进一步实现“三连升”。

“税费负担降下来，发展活力加上去。”李旭红表示，实施减税降费与优化税收服务齐头并进、相得益彰，释放出更加澎湃的发展动能，以良好的税收环境助力企业茁壮成长，推动中国经济转向高质量发展。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)