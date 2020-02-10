过“紧日子”须有制度保障（财经观）

各级政府应当切实转变观念和作风，给财政账本念好“紧箍咒”，把更多真金白银投入到高质量发展和民生事业上来

年初，在一些地方召开的两会上，“零基预算”这个概念受到广泛关注。上海市在预算报告中提出：“落实‘零基预算’理念”“打破预算安排和资金分配中存在的‘基数’依赖，进一步健全完善能增能减、有保有压的机制” 。山东省更是直接将“零基预算”写入本省的政府工作报告，明确“从今年开始，省级全面实行零基预算管理。”

“零基预算”，是与“基数预算”相对的预算编制方法。在传统的“基数预算”模式下，财政预算一般以上一年支出为基数，适当考虑一定增长比例分配资金。这种模式有一定合理性，但容易导致“不花白不花”等资金浪费现象，也不利于优化支出结构。

而采用“零基预算”，意味着不受以往预算安排影响，一切从实际需要出发，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算。以上海市为例，在“零基预算”指引下，一方面，今年各部门一般性财政支出一律压减10%以上，部门预备经费全部取消；另一方面，社保、医保、教育等基本民生支出只增不减，科技创新、产业发展、基础设施建设等增强城市发展后劲的支出只增不减。从预算管理角度看，“零基预算”显然是更为科学合理的理念和方法，也是目前国际上控制行政成本、促进行政体系高效运转的通行惯例。

近年来，我国大力实施减税降费等积极的财政政策，在给中国经济带来巨大活力的同时，也给各级财政带来一定压力。据测算，仅去年减税降费总额，就超过2003年的全国财政收入。在这样的背景下，各级政府更要量入为出、精打细算，打破基数概念和预算支出固化格局，运用好“零基预算”理念，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算，该减的要减，该保障的也要坚决“只增不减”，用政府的“紧日子”换百姓的“好日子”。

用好“零基预算”，首先要大力优化财政支出结构，让“好钢用在刀刃上”。越是财力紧张之时，越要更加注重结构调整，把有限的财政资金管住用好。在“零基预算”模式下，失去了传统的“基数”依赖，预算编制必须更加实事求是、更加精细科学，这将极大考验管钱的水平、花钱的本事。如果资金分配不合理、预算编制不科学，最后带来的实际效果可能还不如“基数预算”。与此同时，“零基预算”还要辅之以更加完善的预算绩效管理制度，做到有钱就有责、花钱要负责。

用好“零基预算”，更为重要的是切实转变政府职能，摆脱资金依赖症。财政的钱怎么花，不仅体现预算管理水平，也体现治理能力。对政府部门而言，花好财政资金，并不只是手中的权力，更是重大的责任。只有加快推动政府职能转变和行政管理方式创新，充分用好政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等手段，才能花更少的钱办更多更好的事，真正发挥出财政资金“四两拨千斤”的功效。

“足国之道，节用裕民而善臧其余。”政府过好“紧日子”，既要有勤俭节约、艰苦奋斗的精神，也要有科学规范的制度保障。今年，脱贫攻坚、改善民生、做好“六稳”工作……经济社会发展的众多领域都期待财政加大投入，各级政府应当切实转变观念和作风，给财政账本念好“紧箍咒”，把更多真金白银投入到高质量发展和民生事业上来，让百姓的“好日子”更加红火。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)