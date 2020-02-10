原标题：战疫之下稳就业 多方合力再出组合拳

疫情之下促“六稳”已成为当前经济工作的重要发力点。2月3日召开的中央政治局常委会会议强调，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，围绕做好“六稳”工作，做好应对各种复杂困难局面的准备。《经济参考报》记者获悉，作为“六稳”之首的稳就业正在加码，从部委到地方，多方合力打出新一轮稳就业组合拳，涵盖确保重点企业用工、加大社保减负力度、加强创业支持、加大线上招聘力度等一揽子硬招实招。

“疫情扩散对2020年‘稳就业’提出较大挑战。”首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心执行主任张成刚对《经济参考报》记者表示，一方面，受疫情影响，部分企业面临复工与疫情防治两难选择，特别是中小企业就业岗位可能出现一定缩减；另一方面，短期内消费需求下降，直接对接市场的灵活就业者就业增收难度大。此外，农村户籍务工人员返程延后，企业春季招工和高校毕业生春季招聘有所延误，将在某种程度上加大重点群体就业压力。

眼下，随着多地陆续复工复产，更大力度的稳就业政策储备工具箱正开启。2月5日，人社部、教育部、财政部等5部门印发《关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》（以下简称《通知》），提出有力确保重点企业用工、支持中小微企业稳定就业、完善高校毕业生就业等举措。

其中，在确保重点企业用工方面，明确对保障疫情防控、公共事业运行、群众生活必需等重点企业、重大工程，指定专人对接，优先发布用工信息，通过余缺调剂等方式，满足企业阶段性用工需求。对当地难以满足的，协助企业定向跨区域招聘。对春节期间开工生产、配送疫情防控急需物资的企业，符合条件的给予一次性吸纳就业补贴。

2月7日，人社部召开全国人社系统防控和应对新型冠状病毒感染肺炎疫情视频调度会，强调要加强人社政策支持保障，加大企业复产用工保障力度，组织重点行业农民工及时返岗复工，用好用足援企稳岗政策。同一日，人社部、全国总工会、中国企业联合会/中国企业家协会、全国工商联印发意见，从劳动用工、工资待遇、企业减负等方面提出稳定劳动关系支持企业复工复产的多项措施。

企业稳，就业才能稳。在支持中小微企业稳定就业方面，多项稳岗举措将加速推出。据悉，有关部门将加大失业保险稳岗返还力度，适当放宽标准。统筹使用工业企业结构调整专项奖补资金，用于支持符合条件的受疫情影响企业稳定岗位、保障基本生活等支出。对受疫情影响的小微企业，优先给予创业担保贷款支持。加大创业载体奖补力度，支持创业孵化园区、示范基地降低或减免创业者场地租金等费用。

围绕战疫之下稳就业，地方也在密集部署。在援企稳岗方面，多地从“缓、降、返、补”等多方面加大对企业支持。比如，浙江省提出，对因疫情影响，面临暂时性生产经营困难，无力足额缴纳社会保险费的小微企业，按规定批准后可缓缴社会保险费。

广东、山东、上海等多地表示，将对不裁员、少减员的企业，按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%予以返还。

“在援企稳岗方面，北京除了有国家层面提出的失业保险费返还政策，还创新提出给予中小微企业社会保险费返还的补贴政策”，北京市发改委主任谈绪祥介绍说，根据测算，仅这一返还政策就要投入社会保险费30个亿，将惠及本市职工120万人。

不少地方还推出工资补贴、线上培训补贴以及租金补贴等政策。广东对职工因疫情接受治疗或被医学观察隔离期间企业所支付的工资待遇，按照不超过该职工基本养老保险缴费工资基数的50%补贴企业。上海市对在停工期间组织职工参加各类线上职业培训的，纳入各区地方教育附加专项资金补贴企业职工培训范围，按实际培训费用享受95%的补贴。北京市表示，中小微企业承租京内市及区属国有企业房产从事生产经营活动，坚持营业或依照防疫规定关闭停业且不裁员、少裁员的，免收2月份房租。

此外，对创业企业的支持力度也进一步加强。根据5部门联合发布的《通知》，将对暂时难以外出且有就业意愿的农民工，开发一批就地就近就业岗位，有创业意愿的同等享受当地创业扶持政策，给予一次性创业补贴。北京市表示，对中关村国家自主创新示范区内的科技型小微企业，根据研发投入实际情况，给予每家最高不超过20万元的研发费用补助。

在确保重点群体就业方面，广东、湖南等多地提出要加大线上招聘力度，保证“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”。广东省人社厅副厅长葛国兴表示，广东21个地市已收集储备大量岗位信息，从2月1日到3月31日，在做好常规网络招聘活动的同时，全省各级公共就业服务机构将安排专场网络招聘活动360多场次，目前已初步达成就业意向近2.1万人。

“目前稳就业以确保复工与保障疫情防控为工作要点，平衡两者关系对政府治理和企业管理都提出了一定挑战。不过，各地根据实际情况出台针对性举措，加大对中小微企业扶持力度，鼓励企业和劳动者共渡难关，为保障劳动者基本生活托底等，这有助于保持就业形势总体稳定。”张成刚说。

专家认为，当前形势下，把稳就业摆在更加突出位置，统筹推进、精准施策，将有力支撑经济发展基本面。

北京大学国民经济研究中心主任苏剑对《经济参考报》记者表示，短期来看，应建立人口可流动机制，既保证防疫又促进开工。考虑平衡就业、经济和疫情防控之间的关系，为中小企业提供延期贷款、缓付甚至减付利息等举措。继续采取对中小企业扶持措施，同时为企业加快复工提供更多保障。长期来看，疫情结束后，政府应更大力度鼓励创业、创新，加快开拓国内、国际市场，更多激发内外需市场，稳就业的同时加快提振经济。(记者 班娟娟 罗逸姝)

(责编：庄红韬、杨曦)