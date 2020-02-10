原标题：央地密集发布措施保障生活物资供应

国务院联防联控机制9日召开发布会表示，目前，全国及武汉市等重点地区生活物资供应是有保障的，价格总体平稳。未来将持续加强监测，通过鼓励重点企业复工、扩大生产、保障运输、加大金融支持等措施，尽最大努力保障人民群众生活需求。

商务部运行司副司长王斌介绍，新冠肺炎发生以来，人民群众对生活必需品供应更加关注，需求阶段性增加。加上春节期间零售网点开业率不高、人手不足、物流配送不畅等因素，前期部分省市局部城市出现恐慌性集中采购问题，一些零售终端的蔬菜、粮油、方便面等部分品种出现空架现象。

在此情况下，加大物资供应，保障百姓日常生活需求成了中央和地方各级政府的头等大事。发改委、工信部、商务部等六部委3日联合召开发布会表示，中央应对肺炎疫情工作领导小组专门设立了多部门组成的生活物资保障组，建立快速联动工作机制，千方百计增加生活必需品供应，协调落实食品、蔬菜、医疗物资等必需品绿色通道。并推动保障疫情防控、能源供应、交通物流、城市运行、医用物资和生活必需品，及其他涉及国计民生的企业复工复产，推动重大项目、重大工程和具备条件的行业企业尽快复工复产。

与此同时，各级地方政府也在加大物资供应和保障的力度。包括北京、重庆、河北、山东、贵州、广东等省市都纷纷出台政策，加大对粮油、蔬菜、食盐、肉蛋等生活用品的生产、检测、储备，以及运输等工作的协调，确保生活物资正常供给和物价稳定，为人民群众生活增添了保障。

针对武汉这样的重点地区，国家发展改革委经贸司副司长陈达介绍，发改委实时监测武汉大型批发市场、超市的供应和价格情况，及时发现并处置潜在的供应风险。协调有关方面准备好随时可调运供武汉市和湖北省使用的重要生活物资。

在全国范围内，发改委启动了重要民生商品价格应急监测，加大了复工复产的力度，增加重要生活物资的供应。引导商业企业增加商业库存，充实生活必需品的地方储备。同时，加大金融支持力度，对生活必需品保供的重点企业给予贷款优惠利率等政策支持。

王斌说：“我们将进一步确保重点地区的供应，做好局部地区应急调运的准备工作。会同有关部门加快协调解决生活必需品市场面临的物流运输、员工短缺等突出问题。同时，针对人员集中返程需求增加的情况，重点指导大中城市加大生活物资的调运和补库力度。”

最新监测的数据显示，2月8日，全国36个大中城市米面油零售价格与节前基本持平，猪肉价格小幅上涨后趋稳，鸡蛋价格稳中趋降，15种蔬菜价格比1月30日高点回落了10个百分点。(记者 李志勇)

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