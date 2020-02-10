原标题：剑指“人地钱”：新一轮农村改革启幕

岁末年初，中央部署启动新一轮农村改革，加紧完善制度框架和政策体系。新修订的土地管理法今年1月1日正式实施。中央一号文件进一步圈定2020年农村重点改革任务，将抓紧研究制定第二轮土地承包到期后延包的具体办法，以及农村集体经营性建设用地入市配套制度。与此同时，农业农村部等密集召开会议，围绕“人地钱”保障的多个高含金量配套措施将相继出炉。

《经济参考报》记者获悉，山东、湖南等多地在紧锣密鼓赶制深化农村改革的具体方案，多策并举促进各类发展要素更多向乡村流动，特别是在“三块地”改革上加快探索谋划新突破。一幅幅乡村振兴的新图景正徐徐展开。

新一轮农村改革重锤敲响

2020年，立足打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会全局，把握好改革方向，找准改革突破口至关重要。

农业农村现代化是我国高质量发展的短板。去年年底以来，中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议、农业农村部深化农村改革工作领导小组全体会议等陆续召开，频频部署深化农村改革问题。推进新一轮农村改革，要把完善“三农”制度框架和政策体系摆上更加突出位置，让改革措施更接地气，更具针对性和可操作性。

土地制度是农村改革的重头戏。2020年1月1日起，新修订的土地管理法正式实施，集体经营性建设用地可以直接入市等新规定成为我国农村土地制度改革的重大突破，未来会大大拓宽农民财产性收入，真正将农民土地权益“大写”。

2020年中央一号文件进一步释放农村重要改革信号，其中作为焦点的“三块地”改革也有新突破。其中，将围绕完善农村基本经营制度，部署开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点，在试点基础上研究制定延包的具体办法。

在推进农村土地制度改革上，将会重点推动农村集体经营性建设用地落地见效，抓紧制定农村集体经营性建设用地入市配套制度。推进宅基地使用权确权登记颁证，以探索宅基地“三权分置”为重点，进一步深化农村宅基地制度改革试点。全面推开农村集体产权制度改革试点，有序开展集体成员身份确认、集体资产折股量化、股份合作制改革等。

目前我国“三农”制度框架和政策体系总体成型，但仍需与时俱进、加紧完善。中国社科院农村发展研究所土地经济研究室主任郜亮亮对《经济参考报》记者表示，通过农村基本经营制度、农村土地制度和集体产权制度，农业农村人才政策、金融保险政策、科技政策和农业支持保护政策协同配合，为农业农村现代化建设提供系统支撑。

多省份开列农村改革方案

为对接中央农村改革举措，不少地方正紧锣密鼓赶制深化农村改革的具体方案，进一步盘活农村资源、激发农村活力。

这在地方两会政府工作报告中已有鲜明体现。比如，河南提出2020年要深化农村改革，承包地“三权分置”改革顺利推进，农村集体资产清产核资基本完成。新疆提出，完善农村基本经营制度，稳步推进农村承包地“三权分置”，推进农村集体产权制度改革，加快土地流转，提高土地利用效率，鼓励盘活利用农村闲置宅基地和闲置住宅。

作为全国农村集体产权制度改革整省试点单位，山东在落实承包地“三权分置”制度，加快农村集体产权制度改革，分类推进农村集体资源性、经营性和非经营性资产改革等方面走在全国前列。今年山东提出2020年农村改革要提速深化，开展省级农村改革试验区建设，推进集体经营性建设用地入市，基本完成农村集体产权制度改革整省试点。年内集体经济收入3万元以下的村实现清零，10万元以上的达到30％。

“改革是加快补上‘三农’发展短板、推动乡村全面振兴的重要动力。”中央农办主任、农业农村部部长韩长赋表示，2020年是农村改革承前启后的一个关键年份，必须切实抓好各项重点改革任务，进一步激发农业农村发展活力。

农村改革的范围在不断拓展。今年中央一号文件还对中央部署的供销合作社、农垦、国有林区林场、集体林权制度、草原承包经营制度、农业水价、农业综合行政执法等重大改革任务进行了部署。“其中不少任务是以2020年为时间节点的，要逐项推进落实落地，确保按时完成、交账销号。”韩长赋说。

加快补齐“人地钱”短板

深化农村改革，真金白银的政策支持和要素保障必不可少，其中“人地钱”尤为关键。

在湖南，中方县卧龙村的杨司军曾经只是闷声赚钱的养蛇专业户，通过上“农民大学”， 从“技能达人”变成“观念达人”，成为当地21户贫困家庭的脱贫带头人。全国首轮六个农村金融改革试验区之一的沅陵县，通过重新构建金融格局、解决农村融资担保、探索资金互助和主要农产品价格保险机制等，让曾经被“嫌弃”的农业经营主体和小微企业，成了“香饽饽”。

在山东，临朐县省级农村宅基地“三权分置”试点、昌乐县省级农村集体资产股权质押贷款试点，累计办理土地经营权和股权质押贷款668笔、合计2.23亿元。寿光市东斟灌村通过成立土地股份合作社，将村内4486亩耕地全部流转，村集体年增收70万元，村民土地股金分红每人保底600元，再加上集体股分红可达到每人800元，实现了村集体和村民双增收。

围绕强弱项、补短板，2020年中央一号文件列出长串改革发展清单：人才方面，将加快构建高素质农民教育培训体系，抓紧出台推进乡村人才振兴的意见。用地方面，将完善乡村产业发展用地政策体系，农村集体建设用地可以通过入股、租用等方式直接用于发展乡村产业，抓紧出台支持农村一二三产业融合发展用地的政策意见。投入方面，加大中央和地方财政“三农”投入力度，加大地方债用于“三农”规模，抓紧出台调整完善土地出让收入使用范围进一步提高农业农村投入比例的意见，强化对“三农”信贷的货币、财税、监管政策正向激励。

在郜亮亮看来，目前“人地钱”保障短板主要体现在要素城乡流通渠道不畅通，城乡一体化要素市场不健全。而建立健全城乡融合发展的体制机制，也是深化农村改革的重要目标。(记者 宋振远 班娟娟 张志龙 周勉)

(责编：庄红韬、杨曦)