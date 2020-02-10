原标题：新经济迈开步子却被监管服务“拖后腿”？

在新技术变革驱动下，新业态、新经济、新产品发展日新月异，政府监管与服务时常“追不上”新经济技术创新与商业模式的发展速度。不少新经济企业面临关键领域自主技术落地难推广难、创新产品知识产权保障难、信用监管缺失等问题。

受访人士建议，新经济监管应坚持确立包容审慎的原则，重视新经济专项法律法规建设，在遵从市场规律的基础上，为自主创新技术提供应用场景，减少产业成熟磨合时间，同时加强对新经济的约束管理，构建有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的政策环境。

新产品落地遭遇政策空白

记者调研发现，由于国家对部分新经济领域存在监管盲区、监管缺位情况，一定程度上阻滞了相关产业在国内的发展。

以电动滑板车为例。2017年以来，共享电动滑板车在欧美国家兴起并迅速发展，国内电动滑板车制造商九号机器人是众多美国共享滑板车初创公司主要供应商，占据美国共享滑板车80%市场份额。

公司创始人高禄峰介绍，2018年德国人还在为是否引入共享电动滑板车争论不休，但2019年6月，德国交通部（KBA）正式批准电动滑板车和平衡车可以上路行驶，但上路行驶的电动滑板车和平衡车必须符合新的小型电动车专项法规（eKFV）要求，并通过ABE认证（Allgemeine Betriebserlaubnis一般经营许可证，德国），即可上路。这就是说，电动滑板车在德国拥有了合法的上路权，也能够合法销售。

“而在国内，电动滑板车、平衡车处于一个普遍被老百姓认可，但是不被交通、交管部门支持的状态，有的城市明确禁止平衡车、滑板车在自行车道、人行道行驶，违者罚款200元并罚没器械。”高禄峰说。

同样的情况在在线教育行业中也有所体现。在线教育软件可在用户授权前提下收集学生学习数据，可通过量化手段将学生学习情况反映给教师方便查漏补缺，但在部分教师向企业提出获取教学数据的需求后，企业得知教育主管部门并不支持这么做，企业也不知如何在监管下，既能更好保护数据安全又能够充分利用数据。同时，教育部门近年来对于校外培训行业的监管呈不断收紧状态，如日后整顿在线教育，也将对该行业的前途和企业的发展产生一定影响。这些担心使得在线教育企业不得不“看天气吃饭”。

一些专家建议，国家层面应重视针对新经济新业态的专项法律法规设立，对新经济的发展保持包容审慎的原则，提升政策对创新业态的容忍度，适时规范新经济新业态的发展。

“做出来更要用起来”

受多种因素影响，我国一些自主研发的新技术新产品在推向市场初期缺乏支持创新的政策环境，长期存在采购单位不敢买、不想买、不敢用自有技术和产品的突出问题，容错免责机制不健全。

小鱼易连是一家云视频智能硬件终端服务商，据联合创始人兼CEO袁文辉介绍，当前国内的云视频会议系统被美国Polycom和Zoom系统垄断，小鱼易连称其对上述两家公司实现了技术超越，从芯片到软件系统实现自主知识产权，这对保障我国政府、企业的信息安全起到作用。“但在前期的市场推广过程中，不少政务、国企央企系统还是非常依赖海外系统，在采购时经常遇到对国产技术不敢用、落地慢、审批严等问题。” 袁文辉说。

华菁证券常务副总经理魏山巍向记者表示，当前很多新东西被排除在市场之外，新科技产品不能快速进入政府采购体系，替代性产品和国外比有差距，但越不用越无法迭代，创新也无法升级。采购也面临担责与免责问题，新的事物没有可比性甚至可能有唯一性，国内产品与国外产品比略有差别，所以政策要有支持。

魏山巍等人建议，要想在事关国家安全的“卡脖子”技术、关键共性技术等领域取得突破，做出来是第一步，关键还是要用起来，发挥国内市场需求拉动作用。

约束管理与持续发展呼吁宏观布局

记者调研发现，新经济中对相关领域的约束管理无法跟进，一些新经济行业面临信用监管缺失问题，信用信息孤岛亟待打破。

小熊U租是一家以信用租赁为主业的新经济代表企业，为广大中小微企业提供IT设备租赁、IT设备回收、技术服务、SaaS软件等服务，帮助企业解决运营中存在的固定资产投入大、资产管理困难、办公设备效率低下等痛点。

据了解，小熊U租实行信用免押租赁，并采取是先用后付的政策，但实际运营过程中，一些企业出现了拒付、拖付租金的违约行为，甚至出现变卖设备卷款消失的极端情况。

小熊U租创始人胡祚雄表示，该企业希望帮助到更多中小微企业，但由于信用监管的缺失，企业需自己承担租金损失。因为“信用信息孤岛”的存在，违约用户在该公司的违约信息并不能够与其他信用数据打通，造成了违约成本太低，给企业带来运营成本的上升，间接上让守信履约的企业为失信企业买单。

胡祚雄建议，打破信用信息孤岛，应将新经济企业纳入进来，政府应该制定一套管理机制，让官方和企业间的信用数据能够汇聚联通，提高失信企业违约成本，让新经济企业共享信用体系建设的红利。（记者 吴燕婷 盖博铭）

(责编：庄红韬、杨曦)