人民网>>财经

信息技术发力“在线诊疗” “智慧”相助疫情防控

2020年02月10日09:03  来源：经济参考报
 
原标题：信息技术发力“在线诊疗” “智慧”相助疫情防控

　　记者9日从工信部了解到，工信部正大力推进信息技术在“在线诊疗”“数字健康”方面的应用，加大5G等基础设施在医疗系统的布局，推动医院信息化、医疗设备智能化、在线平台便捷化。

　　当前，国内多家互联网医疗服务平台充分利用5G等信息通信技术，联动全国各地的医生、专家开展线上咨询、线上问诊、健康科普、心理援助辅导等，为百姓在家就医提供便利，让信息技术在疫情防控中“智慧相助”。

　　扫扫二维码，点开微信端，在线智能机器人“变身”导医，按不同的症状提供相应的医疗咨询服务。不久前，京东数科推出疫情问诊机器人，向用户提供线上问诊、防疫知识普及等服务。

　　京东数科负责人介绍，借助人工智能，机器人通过学习与疫情相关的专业知识，能对提问进行基本的分析判断，起到辅助医疗作用。目前问询机器人已在近20家机构的微信公众号或App中接入使用，在多个智慧社区应用中完成落地。

　　个性化咨询、常见病情问诊、疫情收集与监测……针对当前需求，阿里健康、百度灵医等众多互联网平台提供疫情智能问答，北京、天津、浙江等地也积极搭建针对疫情的线上医生咨询平台，向大众免费提供实时权威的在线咨询服务。

　　记者从工信部了解到，当前，针对疫情期间易出现的紧张、焦虑情绪等，丁香园、百科名医、春雨医生等在线提供疫情防控、居家膳食营养、心理疏导等内容服务，向公众传递科普知识。

　　“在线咨询是‘数字健康’的第一步。”工信部信息中心副主任李德文说，通过人机高效的交互，可以帮助医院减轻初诊量的压力，让用户做出合理的就医安排，也在一定程度上减少了交叉感染的风险。

　　如果说线上咨询可以通过智能机器人来实现，那么线上问诊则需要医疗机构、医生、智能技术、平台等多方联动，是实现医疗系统信息化和“数字健康”的关键一环。

　　东软集团是我国领先的医疗IT解决方案与服务供应商。记者从东软集团了解到，疫情发生后，东软集团通过相应平台联合各医院加紧推出互联网医院上线，开通互联网医院问诊服务，帮助医院做好病患筛查、问诊和分流，正确引导患者就医。

　　工信部数据显示，目前全国191家公立医疗机构及近100家企业互联网医院针对疫情提供在线义诊，缓解线下医院压力。好大夫在线、春雨医生、平安好医生等企业集结了呼吸科、感染科、内科等领域过万人医疗专家资源，为患者提供免费问诊，同时为在防疫一线的医生、护士等开通了热线服务，提供心理疏导。

　　“这次疫情让我们看到，建设更强大的健康医疗基础设施和防疫系统，越来越需要依靠信息技术，越来越需要高科技的融合。”东软集团负责人表示，无论是医院信息化系统的完善，还是全社会医疗健康的信息化建设，信息科技必将起到越来越重要的作用。

　　工信部表示，将联合相关部门、机构推进信息技术在医疗服务领域的应用，同时加大5G在医疗系统的布局，推动医院信息化、医疗设备智能化、在线平台便捷化，让信息技术更好为百姓健康服务。（记者 张辛欣）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved