原标题：信息技术发力“在线诊疗” “智慧”相助疫情防控

记者9日从工信部了解到，工信部正大力推进信息技术在“在线诊疗”“数字健康”方面的应用，加大5G等基础设施在医疗系统的布局，推动医院信息化、医疗设备智能化、在线平台便捷化。

当前，国内多家互联网医疗服务平台充分利用5G等信息通信技术，联动全国各地的医生、专家开展线上咨询、线上问诊、健康科普、心理援助辅导等，为百姓在家就医提供便利，让信息技术在疫情防控中“智慧相助”。

扫扫二维码，点开微信端，在线智能机器人“变身”导医，按不同的症状提供相应的医疗咨询服务。不久前，京东数科推出疫情问诊机器人，向用户提供线上问诊、防疫知识普及等服务。

京东数科负责人介绍，借助人工智能，机器人通过学习与疫情相关的专业知识，能对提问进行基本的分析判断，起到辅助医疗作用。目前问询机器人已在近20家机构的微信公众号或App中接入使用，在多个智慧社区应用中完成落地。

个性化咨询、常见病情问诊、疫情收集与监测……针对当前需求，阿里健康、百度灵医等众多互联网平台提供疫情智能问答，北京、天津、浙江等地也积极搭建针对疫情的线上医生咨询平台，向大众免费提供实时权威的在线咨询服务。

记者从工信部了解到，当前，针对疫情期间易出现的紧张、焦虑情绪等，丁香园、百科名医、春雨医生等在线提供疫情防控、居家膳食营养、心理疏导等内容服务，向公众传递科普知识。

“在线咨询是‘数字健康’的第一步。”工信部信息中心副主任李德文说，通过人机高效的交互，可以帮助医院减轻初诊量的压力，让用户做出合理的就医安排，也在一定程度上减少了交叉感染的风险。

如果说线上咨询可以通过智能机器人来实现，那么线上问诊则需要医疗机构、医生、智能技术、平台等多方联动，是实现医疗系统信息化和“数字健康”的关键一环。

东软集团是我国领先的医疗IT解决方案与服务供应商。记者从东软集团了解到，疫情发生后，东软集团通过相应平台联合各医院加紧推出互联网医院上线，开通互联网医院问诊服务，帮助医院做好病患筛查、问诊和分流，正确引导患者就医。

工信部数据显示，目前全国191家公立医疗机构及近100家企业互联网医院针对疫情提供在线义诊，缓解线下医院压力。好大夫在线、春雨医生、平安好医生等企业集结了呼吸科、感染科、内科等领域过万人医疗专家资源，为患者提供免费问诊，同时为在防疫一线的医生、护士等开通了热线服务，提供心理疏导。

“这次疫情让我们看到，建设更强大的健康医疗基础设施和防疫系统，越来越需要依靠信息技术，越来越需要高科技的融合。”东软集团负责人表示，无论是医院信息化系统的完善，还是全社会医疗健康的信息化建设，信息科技必将起到越来越重要的作用。

工信部表示，将联合相关部门、机构推进信息技术在医疗服务领域的应用，同时加大5G在医疗系统的布局，推动医院信息化、医疗设备智能化、在线平台便捷化，让信息技术更好为百姓健康服务。（记者 张辛欣）

(责编：庄红韬、杨曦)