杭州海关：保障企业出口“一路畅通”

原标题：保障企业出口“一路畅通”

“你们开工了？我们马上打款下单，出口没问题吧？”“马上加足马力生产，出口没问题！”2月9日是浙江德马科技股份有限公司正式复工复产首日，公司外贸部经理沈少敏一上午都在忙碌接听各个经销商电话。

作为浙江首批复工企业，复工后能否顺利完成出口？针对外贸企业存在的疑虑，杭州海关第一时间为企业送上了“答案”，帮助企业及时全面掌握新冠肺炎疫情防控期海关便利化通关措施。

浙江德马科技股份有限公司是湖州市一家主营自动化物流产品的企业，产品主要销往欧洲、北美和东南亚地区。2月6日，德马公司被列入疫情防控期间重点企业（项目）开复工“白名单”，成为浙江首批复工企业。

杭州海关第一时间注意到了这一信息，在正式复工前一天，杭州海关所属湖州海关综合业务一科便打电话向企业介绍疫情防控期海关便利化通关措施。

“政府部门主动作为让我们吃下了一颗定心丸，感谢海关送来及时雨。”沈少敏说。原来该企业的出口报关大多在上海等异地申报，此次湖州海关主动打电话关心企业复工情况，了解企业的迫切需求，介绍湖州海关可提供的便利化措施，他觉得很贴心。

浙江地区外贸企业较为集中，为保障企业及时复工复产，杭州海关专门制定方案，研究支持帮扶措施，全面助力企业开工复产。

据杭州海关工作人员介绍，为减少人员聚集，该关充分利用对外贸易“单一窗口”和“互联网+海关”两大平台，绝大部分业务全流程网上办理，少数不能网上办结的，采取预约办理，即办即走。同时进一步压缩通关时间，增质提速。（记者 顾 阳）

(责编：庄红韬、杨曦)