统计局：1月份PPI同比由降转涨 环比持平

人民网北京2月10日电 （杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2020年1月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨0.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降0.3%，环比上涨0.2%。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降0.4%，降幅比上月收窄0.8个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.27个百分点。其中，采掘工业价格上涨4.7%，原材料工业价格下降0.8%，加工工业价格下降0.6%。生活资料价格同比上涨1.3%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.35个百分点。其中，食品价格上涨5.1%，衣着价格下降0.3%，一般日用品价格持平，耐用消费品价格下降2.3%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格上涨7.0%，建筑材料及非金属类价格上涨2.9%，黑色金属材料类价格上涨1.6%；化工原料类价格下降6.1%，有色金属材料及电线类价格下降0.7%，燃料动力类价格下降0.2%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比持平。其中，采掘工业价格上涨0.8%，原材料工业价格上涨0.3%，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格环比持平。其中，食品和衣着价格均持平，一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格上涨1.0%，有色金属材料及电线类价格上涨0.4%，黑色金属材料类、建筑材料及非金属类价格均上涨0.1%；农副产品类价格持平。

(责编：杨曦、庄红韬)