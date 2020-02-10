统计局：1月份CPI同比上涨5.4% 环比上涨1.4%

人民网北京2月10日电 （杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2020年1月份全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨5.4%。其中，城市上涨5.1%，农村上涨6.3%；食品价格上涨20.6%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨7.7%，服务价格上涨1.5%。

1月份，全国居民消费价格环比上涨1.4%。其中，城市上涨1.4%，农村上涨1.4%；食品价格上涨4.4%，非食品价格上涨0.6%；消费品价格上涨1.6%；服务价格上涨1.0%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，1月份同比涨幅比上月扩大0.9个百分点，既有春节及新冠肺炎疫情影响的因素，也有今年与去年春节错月、去年对比基数较低的因素。从环比看，CPI由上月持平转为上涨1.4%，主要是受春节及新型冠状病毒感染的肺炎疫情因素影响。

董莉娟表示，1月份，湖北CPI环比上涨1.5%，同比上涨5.5%，涨幅与全国大体相当，反映了当地市场保供稳价工作在有关方面支持下取得积极成效。

各类商品及服务价格同比变动情况

1月份，食品烟酒类价格同比上涨15.2%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约4.52个百分点。食品中，畜肉类价格上涨76.7%，影响CPI上涨约3.38个百分点，其中猪肉价格上涨116.0%，影响CPI上涨约2.76个百分点；鲜菜价格上涨17.1%，影响CPI上涨约0.45个百分点；水产品价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.07个百分点；蛋类价格上涨2.4%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨0.5%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降5.0%，影响CPI下降约0.09个百分点。

其他七大类价格同比全部上涨。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨4.8%、2.3%和2.2%，交通和通信、衣着价格分别上涨0.9%和0.6%，居住、生活用品及服务价格分别上涨0.5%和0.2%。

各类商品及服务价格环比变动情况

1月份，食品烟酒类价格环比上涨3.1%，影响CPI上涨约1.01个百分点。食品中，鲜菜价格上涨15.3%，影响CPI上涨约0.39个百分点；畜肉类价格上涨6.1%，影响CPI上涨约0.43个百分点，其中猪肉价格上涨8.5%，影响CPI上涨约0.39个百分点；鲜果价格上涨5.5%，影响CPI上涨约0.09个百分点；水产品价格上涨4.5%，影响CPI上涨约0.08个百分点；蛋类价格下降3.2%，影响CPI下降约0.02个百分点。

其他七大类价格环比五涨一平一降。其中，其他用品和服务价格上涨1.8%，交通和通信、教育文化和娱乐价格均上涨1.4%，医疗保健、生活用品及服务价格分别上涨0.6%和0.2%；居住价格持平；衣着价格下降0.5%。

(责编：杨曦、庄红韬)